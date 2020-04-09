龍邦提全面改選董事案 遭泰山董事會否決

（中央社記者韓婷婷台北9日電）泰山企業經營權之爭提前開打，大股東龍邦及保勝投資提案要求提前解任董事長及全體董事，進行全面改選，今天遭泰山企業董事會依不符公司法規定為由否決，不予列入股東會議案。

泰山即將於5月21日舉行股東常會，原本明年才會進行董監事全面改選，不料，大股東龍邦近期發動經營權之戰，不僅準備增加持股，還提案提前全面改選董監事，並換下現任董事長詹逸宏。

泰山表示，龍邦依公司法172條之1小股東提案權，除了擬「解任董事伸揚投資有限公司法人代表人詹逸宏之董事暨董事長職務」外，一併提案要求「詹逸宏並應在股東會向各股東詳細交代 貴公司對中聯油脂上開私募案同意與否之決議完整過程及時間序」，該提案超過一項。

另一件股東保勝投資公司提案，除擬「依公司法第199之1條提案由股東會討論決議是否提前解任全體董事」外，一併提案要求股東會決議召集「股東會改選全體董事（含獨立董事）」，提案超過一項。

泰山企業今天召開董事會，董事會議程包括審查股東提案，董事會特別邀請律師列席董事會說明2件股東提案所涉及法令問題，並分別提出適法性分析意見，全體董事均同意該2件股東提案因不符合公司法172條之1規定「提案超過一項」及「該議案非股東會所得決議者」，依法不予列入股東會議案。

前一輪泰山經營權之爭，龍邦與泰山公司派為盟友，不過龍邦不斷增加泰山股權，雙方也出現嫌隙；今年3月25日龍邦董事會決議取得泰山普通股1年內累計達新台幣3億元。（編輯：楊凱翔）1090409