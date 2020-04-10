防疫禁出團緊箍咒 雄獅鳳凰3月營收很頭痛

（中央社記者江明晏台北10日電）配合政府防疫政策，旅行社從3月中旬起停止海外出團，雄獅（2731）、鳳凰（5706）3月營收急凍，繼2月之後，繼續慘摔單月歷史新低水平，靜待疫情過後的黎明。

全球疫情擴散，配合政府防疫政策，旅行社從3月中旬起停止海外出團，觀光局日前更宣布，禁止旅行社出入團期限從4月底延至5月底，市場觀察，此道禁令猶如「緊箍咒」，讓業者營收「很頭痛」，但防疫優先，只能靜待疫情過後的黎明。

而根據雄獅和鳳凰剛出爐的3月營收顯示，旅行社業績自2月以來，持續受疫情波及，3月營收繼續探底。除了政府實施振興方案外，多家旅行社與觀光業者也紛紛祭出自救措施。

雄獅3月營收新台幣3.83億元，年減逾85.77%，不只續創歷史新低，也較2月營收下滑約76%。前3月營收44.49億元，年減逾38%。

雄獅先前表示，針對疫情影響營收狀況，和去年1至4月同期比較，預估今年前4月合併營收影響數約新台幣53億元。

鳳凰3月營收僅剩3911.5萬元，年減幅度達74%，月減逾81%，累計前3月營收3.73億元，年減27.95%。鳳凰預計1至4月營收影響約4億元，相當於去年前4月合併營收7.99億元的一半，使營運面臨嚴峻考驗。

鳳凰先前表示，會視疫情狀況做滾動式調整，將盡最大能力減少開支，以降低損失，並持續優化各線產品及服務，維持團隊最佳狀態，迎接疫情過後的市場復原。

而經營購物站，近期布局餐飲的寶得利（5301），因疫情波及，陸客團歸零，導致台灣及馬來西亞的購物店在2月、3月停工，2月營收196.8萬元，3月營收持續銳減至150萬元，年減逾99%，累計前3月營收6171.3萬元，年減86.54%。（編輯：紀淑芳）1090410