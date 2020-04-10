台灣之星：5G升級方案告捷 申辦量占近4成

（中央社記者江明晏台北10日電）台灣將在下半年正式進入5G時代，各家業者5G升級方案互別苗頭，台灣之星今天宣布，3月推出的5G體驗方案，首月申辦量開出紅盤，占整體近4成。

由於5G旗艦機已開賣，但今年最快7月5G才開台，為解決這時購機綁約後續升級的問題，電信業者分頭祭出5G早鳥方案，電信三雄更在1399方案交鋒，均表示新申辦1399以上方案，開台可自動升級5G。

台灣之星已提交行動寬頻事業計畫書與資通安全維護計畫，待國家通訊傳播委員會（NCC）審查通過後將展開一系列建設。

台灣之星看好，在充滿不確定性的通訊世代交替之際，可預見5G將為電信市場帶來許多機會與改變，在業者各有聚焦的價值定位下，消費者轉換品牌的意願也有望因而提升，為小業者創造後來居上的契機。

台灣之星3月推出5G體驗方案，月租599元起，即可享「免費5G升級體驗」最長30個月，同時有升級、領機時間雙重選擇權，首月申辦量開出紅盤，占整體近4成。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星以最小的後進業者為起點，持續提升網路品質與各項服務，歷經近6年的努力，至今擁有超過235萬用戶，每月新用戶占新申辦量約35%，其中伴隨全台防疫意識抬頭，2、3月網路門市申辦量更成長約2成。

亞太電信在5G競標退出3.5GHz頻段，但市場研判亞太電信將會攜手同業推出5G服務。針對5G早鳥方案，亞太電先前表示，將視市場狀況，研擬出最合適的5G資費方案，也會提供亞太電信用戶優先4G升級5G的優惠內容。（編輯：林孟汝）1090410