餐飲業突圍疫情 3月營收衝擊淡化

（中央社記者江明晏台北10日電）餐飲股公布3月營收，儘管持續受疫情影響，王品、美食-KY中國市場營收已見回溫，豆府首季營收逆勢創單季新高。

王品集團3月營收7.6億元，年減逾43%，其中台灣事業營收6.1億元，年減19.68%，中國營收1.5億元，年減74.36%，但較2月0.2億元的水準，大幅月增649.2%。

觀察首季營收，王品台灣事業群在強化經營體質的策略奏效下，營業額仍達23.9億元，微幅年減1.83%；中國事業群則因各地門店配合各地政府延遲復工政策，首季營業額5.7億元，年減67.84%。

美食-KY3月合併營收，以功能性貨幣計算，達人民幣3.4億元，較去年同期減少19.7%，1至3月合併營收新台幣47億元，年減17.68%。

美食-KY表示，中國市場復工門市自2月以來穩定增加，截至3月底，已經有約9成的門市恢復營運，中國市場3月營收谷底反彈，較2月回升3成，至於美國市場，各級政府自3月中旬開始，拉高防疫層級，限制民眾外出。85度C在第一時間響應，暫時關閉部分門市、縮短其他門店的營業時間，3月美國營收也因此較去年同期下滑。

台灣韓式料理餐廳豆府3月營收1.03億元，年減3.14%；累積前3月營收3.81億元，較2019年同期的3.2億元增加19.24%，逆勢創單季營收新高。

因應疫情影響，豆府旗下全品牌積極自主防疫，並配合政府政策，在用餐區設置隔板，為減緩疫情對營收的衝擊，另積極開創其他增加營收的方式，如外帶、外送、個人餐盒便當、冷凍商品等。

漢來美食3月營收1.4億元，受疫情影響，較去年同期減少51.76%，第1季整體業績約8.4億元，較去年同期減少18.52%。

漢來指出，疫情期間，外送、外帶、即食、冷凍食品布局通路及經營餐廳常客是漢來美食力抗疫情的因應策略，努力在疫情過後不只新客層到來、舊客戶回流，還能擴大市場占有率。

瓦城3月營收主要受疫情影響，台灣地區營收2.43億元，年減31.08%，中國地區配合當地政府防疫至3月底陸續復工，3月合併營收2.44億元，年減36.9%。

瓦城第一季合併營收10.97億元，創同期次高，主要受惠於台灣地區開店效益營收達10.73億元，但因期間經歷中國防疫停工，年減12.3%。

瓦城泰統集團表示，帳上現金充足，足以支應集團短、中期資金無虞，財務營運體質健全，只要疫情受到控制，營運可望逐漸回溫，並啟動節約措施精準控管成本費用，以外帶、外送擴大銷售管道。

飯店業者雲品國際 3月合併營收0.92億元，年減56%，較2月的1.22億元減少24%，主因仍是武漢肺炎疫情影響住房、宴會訂單遞延，累計2020年第1季合併營收4.99億元，較去年同期減少24%。

雲品表示，疫情衝擊觀光飯店及宴會業務首當其衝，營收受到影響。但危機也是考驗公司體質及應變能力的最佳時機，過去的品牌價值和快速反應，將會協助雲品國際在疫情過後，更有實力面對競爭。（編輯：楊玫寧）1090410