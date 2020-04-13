內需紓困 餐飲業者籲政府協助降租金

（中央社記者吳家豪台北13日電）武漢肺炎疫情影響台灣內需消費，政府對零售與餐飲業提出紓困振興方案。連鎖餐飲業者建議，政府應在租稅上提供誘因，讓房東降低租金，或由政府補貼員工薪資、降低資金取得成本。

大型連鎖餐飲業者私下表示，餐飲業的成本主要分為食材、租金、人事薪資，食材方面其實賣多少就花多少，需要靠業者自己。租金方面，行政院已宣布國有非公用土地主動降租，但台灣餐飲業大部分屬於街邊店，現在大部分倒閉的老餐館或小餐廳都是街邊店型態，願意減租的房東仍是少數。

業者建議，政府應該在租稅上提供誘因，讓房東獲得補助或減免，願意與餐飲業者共度難關。

業者分析，勞健保約占餐飲業人事成本的2到3成，無論減免勞健保或由政府補貼，都是「有感」的協助。同時建議政府可放寬無薪假限制，比照育兒津貼，由政府補貼員工最低薪資，或提供短期就業機會。

業者也建議可減徵或緩徵營利事業所得稅，減少租稅負擔。對於岌岌可危的小餐廳，政府可提供資金融通、貸款或利息費用方面的協助，降低資金取得成本。

另一家連鎖餐飲業者認為，政府規劃在疫情結束後推出振興抵用券刺激內需，有點「緩不濟急」，業者更期待看到房東願意降租。

業者表示，對於百貨公司內的餐廳而言，由於逛街人潮減少，導致百貨業者收入來源之一的銷售抽成銳減，百貨更需要守住房租底線，不太願意主動降租。目前餐飲業者只能靠拓展外送業務或跨足電商等方式，設法突圍。

根據經濟部規劃，為提振內需服務業，加碼補助營業額受疫情衝擊嚴重的艱困企業。凡有稅籍登記的企業，營業額衰退達50%者，為保住員工就業，政府補貼艱困企業員工薪資及營運資金，補貼正職員工4到6月每人經常性薪資的4成，每月上限2萬元，雇主不得實施減班休息、裁員及減薪超過員工薪資2成。為顧及雇主營運成本，政府也補貼一次性營運資金，以正職員工數乘以1萬元計算。

另外，經濟部對受疫情衝擊嚴重的艱困企業加碼減免水電費。營業額減少達15%的企業，水費及低壓用戶電費打9折，每月水費減免上限7000元、低壓用戶電費減免上限10萬元；營業額減少達50%的企業，水費及低壓用戶電費打7折，每月水費減免上限2萬元、電費30萬元。（編輯：張良知）1090413