台股震盪量增 3月證交稅創近12年半新高

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）受武漢肺炎疫情影響，3月台股劇烈震盪，交易量放大，帶動3月證交稅達新台幣124億元，創近12年半以來新高，年增逾6成，已連6個月成長；累計第1季證交稅277億元，也創下近16年來新高，年增近5成。

財政部今天公布3月及首季全國賦稅收入統計，3月稅收1686億元，年增12.9%，首季稅收4006億元，續創歷年同期新高，年增10.1%；累計第1季全國稅收占累計分配預算數110.2%，占全年預算數16.5%。

各稅目中，除綜所稅、營業稅外，證交稅也表現亮眼，財政部官員表示，不論台股指數高低，只要有成交量，就會帶來證交稅稅收，觀察3月上市櫃股票平均每日成交值達2047億元，比去年同期大增52.2%，帶動3月證交稅攀至124億元規模，創2007年11月以來新高，換算為近12年半以來最高紀錄。

累計第1季，上市櫃股票平均每日成交值也有1858億元，年增達44%，帶動首季證交稅增加至277億元，年增49.1%，為2005年以來同期新高，換算為近16年新高紀錄。（編輯：楊凱翔）1090413