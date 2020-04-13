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上市公司3月營收 半導體成長觀光衰退最多

最新更新：2020/04/13 22:08

（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所統計，今年全體上市公司3月營收新台幣2兆4989億元，較去年同期衰退4.57%；營收成長公司以半導體產業較明顯，衰退以觀光產業最明顯。

證交所統計；累計1至3月營收6兆9022億元，較去年同期衰退6.98%。

台灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計866家及76家，除客思達因武漢肺炎疫情影響，經金管會核准展延申報期限外，其餘941家已於4月10日前完成109年3月營收申報作業。

依據上市公司公告3月營收顯示，3月上市公司營收成長公司共382家，衰退公司共559家。累計1至3月全體上市公司營收成長公司共305家，衰退公司共636家。

證交所表示，全體上市公司今年3月營收成長主要產業為半導體業、電子通路業及資訊服務業，衰退主要產業為觀光事業、油電燃氣業及建材營造業。全體上市公司1至3月累計營收成長前3名產業為半導體業、資訊服務業及電子通路業，衰退前3名產業為觀光事業、電器電纜業及塑膠工業。

證交所表示，全體上市公司3月營收成長較大產業，半導體業因個別公司受5G及高效能運算需求強勁，電子通路業因居家辦公、遠距教學需求提升，帶動筆電及伺服器等相關零組件出貨增加，資訊服務業因個別公司網路資安及雲端等資訊服務需求提升，所以營收較去年同期成長。

證交所指出，3月營收衰退較大產業，觀光事業受武漢肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少、油電燃氣業因個別公司受國際油價下跌衝擊、建材營造業因個別公司去年同期建案完成產權移轉認列營收，去年比較基期較高，導致3月營收較去年同月營收衰退。（編輯：楊凱翔）1090413

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