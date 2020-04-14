台灣百和3月獲利創新高 製鞋族群同步走高

（中央社記者潘智義台北14日電）鞋材廠台灣百和工業自結3月每股盈餘新台幣0.94元，創單月歷史新高。今天盤中股價來到新台幣63.7元，大漲5.99%；製鞋廠豐泰來到147.5元，大漲6.11%。

製鞋及鞋材族群今天盤中股價走揚，鞋材廠百和興業-KY盤中來到30.85元，大漲5.29%；製鞋廠寶成來到28.15元，上漲0.89%。鈺齊-KY來到86.7元，上漲1.64%。

鞋材廠台灣百和工業統計，3月歸屬母公司淨利約2.8億元，基本每股盈餘0.94元，創單月歷史新高。1至3月歸屬母公司淨利約5.33億元，較去年同期4.07億元成長31%，1至3月每股基本盈餘1.79元，較去年同期的1.36元成長約31%。

台灣百和除1至3月營收、獲利未受疫情衝擊，主因中國大陸百和興業有房地產收益之外，越南廠適時提高營收貢獻也是重要原因，另外，中國大陸百和興業也生產口罩，適時貢獻營收。

武漢肺炎疫情蔓延，製鞋大廠寶成工業昨天下午收到越南胡志明市政府通知，自今天起越南寶元廠停工兩天（4月14、15日），4月16日恢復正常運作。

寶成工業3月自結合併營收201.65億元，年減26%，但豐泰企業3月合併營收66億124.5萬元，年增9.31%，鈺齊國際3月合併營收7.87億元，年增0.33%。（編輯：張均懋）1090414