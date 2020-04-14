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電信三雄首季獲利超標 5G點旺ICT營收

最新更新：2020/04/14 12:51

（中央社記者江明晏台北14日電）電信三雄首季財報出爐，獲利均超前財測，投顧欽點台灣大受惠電商業績亮麗，並看好電信三雄5G企業收入將帶動下半年ICT營收大幅成長，但獲利貢獻有限。

電信三雄首季財報出爐，台灣大以每股盈餘1.18元贏過中華電信的1.07元和遠傳電信的0.67元，三雄獲利均超越財測。

投顧報告指出，台灣大第1季獲利成長最高，年增7.9%，業績亮眼，首季營收年增6.6%，主因電商業務受惠疫情，在線上購物營收成長帶動下，相關營收年增28.7%，占合併營收比重已達46.6%。

但投顧也指出，中華電、台灣大及遠傳在電信業務營收，不論行動服務營收及手機銷售仍呈現衰退；而在獲利方面，電信三雄在縮減成本及費用得當，獲利均優於財測的預估。

截至2020年3月底，電信三雄行動用戶數僅有中華電年增4%，台灣大哥大及遠傳電信則年減1.4至1.6%，三家電信公司的平均每戶貢獻金額值（ARPU）年減3到7%，預期要在第3季陸續推出5G行動服務後，高資費客戶轉為5G資費，才有機會帶動ARPU平均提高1至3%。

投顧表示，雖初期5G營收仍以消費端為主，三家電信公司均看好企業端營收成長，預期在下半年起，將可看到5G企業專網應用在製造業、半導體、醫療、教育及零售產業，帶動電信三雄資通訊（ICT）營收大幅成長，但獲利貢獻仍在10%以內。

展望電信三雄獲利，投顧指出，三雄下半年獲利恐受5G服務推出而衰退，雖2019年現金股利政策仍維持高配發率，但不排除獲利下降使現金股利下降，維持電信產業「中立」看法。（編輯：趙蔚蘭）1090414

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