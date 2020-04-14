事欣科配息2元 看好出貨需求第3季回溫

（中央社記者吳家豪台北14日電）工業電腦廠事欣科公布2019年盈餘分配，董事會決議配發現金股利每股新台幣2元，以今天收盤價26元計算，現金殖利率7.7%。事欣科預期，訂單出貨需求將於第3季回溫。

事欣科2019年全年營收77.94億元，年減8.3%；歸屬於母公司業主淨利3.26億元，年增33.1%；每股盈餘4.02元，優於2018年的3.06元。

事欣科表示，考量武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓延世界，目前美國疫情嚴重，限居令已延長至5月中，疫情恐將對全球經濟產生影響。

事欣科今年第2季業績受疫情干擾，為減緩對財務造成負擔，決定配發現金股利2元，以因應疫情作相應的調整，降低疫情對短期營運造成的衝擊。

事欣科2019年調整財務體質，除出售中壢廠房、控管及強化現金流量以增加營運資金穩定性外，並於2019年底辦理國內第二次無擔保可轉換公司債以改善財務結構，目前財務穩健，因應此波疫情的財務調度無虞。

事欣科指出，疫情雖對公司或將造成短期營運干擾，但預期隨病毒於第2季逐步減緩及受控，短期被壓抑的訂單出貨需求將於第3季明顯回溫，推升下半年營運成長。（編輯：鄭雪文）1090414