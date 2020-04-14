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三大法人買超185億 外資青睞金融族群

最新更新：2020/04/14 18:24

（中央社記者潘羿菁台北14日電）台股今天大漲233.72點，三大法人同步買超新台幣185.57億元，其中以外資買超151.22億元最多。觀察外資今天買超前10名個股，有5檔金控股，金融類股成為外資近期買盤關注標的。

外資及陸資13日調節賣超台股逾75億元，今天在美國科技類股走揚下轉為買超151.22億元，自營商買超15.23億元，投信買超19.12億元，合計三大法人買超金額達185.57億元，終結連3天賣超紀錄。

本週四將舉行法人說明會的權值股台積電（2330）今天上漲6.5元、漲幅2.33%，收在285元，外資今天買超張數為1萬5371張，買超張數創下1個月新高，位居外資今天買超第3名；儘管市場對台積電法說會展望偏向保守，但外資進場回補籌碼。

此外，外資今天買超聯發科3955張，同為近1個月新高；而被外資連續5天調節的大立光，今天則反手買超74張。

值得注意的是，外資今天買超前10名個股中，中信金、合庫金、第一金、永豐金與富邦金分別位居買超第2、5、6、7、9名，金融族群占了半數，外資近期對金融族群認同度明顯提升。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，只要美股恐慌性賣壓消去，市場建立信心後，台股中長線有望呈現震盪向上格局。（編輯：張良知）1090414

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