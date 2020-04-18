連鎖餐飲渡營收低谷 力守不裁員不減薪防線

儘管營收處於低潮，多家連鎖餐飲業者仍咬牙堅守一般員工「不裁員」、「不減薪」防線。中央社記者江明晏攝 109年4月18日

（中央社記者江明晏台北18日電）上市櫃連鎖餐飲業2、3月營收慘淡，反映「疫情黑暗期」，但不少業者仍堅守不裁員、不減薪防線，同時看好政府防疫有成、市場終將回溫，並盼紓困案盡快拍板，救命錢落袋為安。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）陰影，從過年前就籠罩全台達2個多月，多家上市櫃連鎖餐飲2、3月營收業績，反映出台灣餐飲內需市場的「黑暗期」，近期台灣陸續傳出「零確診」消息，振奮餐飲業，也有業者期待五一連假外食信心回籠。

觀察連鎖餐飲業者，王品2月營收新台幣7.9億元、3月營收7.6億元，年減都超過4成，差別在於2月中國營收重創，3月則是台灣地區也受波及，其中台灣事業3月營收6.1億元，年減19.68%。

瓦城3月合併營收2.44億元，年減36.9%，台灣地區營收2.43億元，年減31.08%，中國地區配合當地政府防疫至3月底才陸續復工，營收貢獻大幅下滑。漢來美食3月營收1.4億元，因主力為吃到飽餐廳「漢來海港」和大型宴會，營收較去年同期減少51.76%。

韓式料理餐廳豆府3月營收1.03億元，在展店效應支撐下，只有年減3.14%。

儘管營收處於低潮，王品、六角、漢來美食、豆府、御頂等連鎖餐飲業者仍咬牙堅守一般員工「不裁員」、「不減薪」防線。

由於百貨商場近年多以餐飲匯聚人潮，在人流減少情況下，進駐商場的餐飲首當其衝，有餐飲高層透露，如果商場不讓利，百貨商場會持續上演餐飲出走潮。

為減緩衝擊，政府除了對零售與餐飲業提出紓困振興方案，租金方面行政院已宣布國有非公用土地主動降租，但台灣餐飲業大部分屬於街邊店，願意減租的房東仍是少數。

大型連鎖餐飲業者私下表示，餐飲業的成本主要分為食材、租金、人事薪資，食材方面其實賣多少就花多少，需要靠業者自己，業者建議，政府應在租稅上提供誘因，讓房東降低租金，或由政府補貼員工薪資、降低成本。

「以前有多好，現在就有多慘」，餐飲高層說，疫情對餐飲業影響已長達2個月，但台灣防疫水準在世界名列前茅，建議民眾維持日常生活、正常消費，否則一定還會有不少業者「撐不下去」。

多家餐飲業者稱讚台灣防疫「守得很好」，且對政府相關振興政策「有感」，但也有業者坦言，集團向政府不同部門申請的紓困金額估計能達千萬規模，可是目前只看到「一塊大餅掛在那裡」，卻不知各項申請案能否通過，只能懸著心等紓困案拍板，盼趕快取得「救命錢」，讓企業主和員工一起共度難關。

為加快紓困速度，有關單位已快馬加鞭，經濟部先前一連舉行3場座談會，分別邀請餐飲、婚紗與洗衣業者座談，說明政府紓困措施，經濟部長沈榮津更表示，下週將啟動預審制度，力拚在4月底前讓業者拿到「救命錢」。（編輯：郭無患）1090418

受疫情影響，多家上市櫃連鎖餐飲2、3月營收業績反映出台灣餐飲內需市場的「黑暗期」。中央社記者江明晏攝 109年4月18日

餐飲業突圍疫情，紛紛推出外帶服務挽救業績。中央社記者江明晏攝 109年4月18日