央行：疫情暴露全球供應鏈依賴中國脆弱性

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）展望疫情後的國際經貿環境，央行總裁楊金龍於書面報告中直指將與過往不同，疫情暴露全球供應鏈過度依賴中國的脆弱性，企業將加速移出中國，分散生產基地、市場，並將國安相關產業留在本地。

立法院財政委員會邀請中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮等財金部會官員進行專題報告，並備質詢。

楊金龍在事先提交財委會的書面報告中表示，疫情過後，台灣面臨的國際經貿環境將與過往不同，舉例來說，解除防疫措施後，跨境人員移動與觀光旅遊可望逐漸復甦，但恐需一段時間才能回復疫前水準；各國經濟、商業活動可能在疫情緩和後逐步重啟，不過消費與投資信心是否回到疫前高點，仍有待觀察。

另一方面，楊金龍表示，觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情對國際經貿環境影響，美中貿易戰、疫情接續爆發，使各國重新檢視供應鏈布局，分散生產基地及市場。

楊金龍指出，疫情也暴露出全球供應鏈過於依賴中國的脆弱性，企業將加速從中國移出，且各國也記取重要物資短缺、斷鏈風險等教訓，將擴大國安相關產業於母國的布局。

楊金龍認為，疫情之後，企業產銷的多元化、對生產基地風險管理的考量、國安相關製造與備援需求興起，以及反全球化浪潮帶來的深遠影響，將使全球供應鏈加速調整，將形塑與以往不同的國際經貿環境。

楊金龍建議，因應台商積極朝向多元生產布局，政府可強化引導台商回台投資高階智慧製造，同時加速協助企業至新南向國家布局；此次疫情也使網路經濟、電子商務及外送平台更加發達，政府可掌握契機，加速推動吸引台商回流及外資來台投資方案，並積極推動產業升級及自動化生產，挹注中長期經濟成長動能。

財政部則在書面報告中指出，此次疫情使主要國家受到嚴重衝擊，造成許多國際大廠產生供應鏈缺口，引發不利全球經貿發展連鎖效應。疫情結束後，預計各國政府將重新進行產業及供應鏈布局，朝向本地化、區域化目標調整，避免對單一國家或地區過度依賴，台商也可望隨著將出口市場分散至歐美或東協等國，減少市場集中風險。

財政部表示，此次疫情也造成人類生活模式變化，使5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興科技持續推展，並增加遠距會議、教學等宅經濟商機加速崛起，台商若能掌握契機，調升在台產能配置，從而刺激相關產業升級與轉型，未來將有利台灣經貿發展。（編輯：楊玫寧）1090418