蘇燕輝一生熱愛汽車與奉獻 為產業重要推手

和泰汽車集團總裁蘇燕輝（中）見證台灣汽車產業的發展歷史，堪稱台灣汽車業重要推手。圖為蘇燕輝主持1990年和泰汽車公司二週年慶慈善義演 記者會。（中央社檔案照片）

（中央社台北20日電）和泰汽車今天上午發布新聞稿表示，集團總裁蘇燕輝於4月19日晚間辭世，享耆壽93歲。蘇燕輝在和泰車服務超過60年，見證整個台灣汽車產業的發展歷史，他一生對汽車的熱愛與奉獻，堪稱台灣汽車產業的重要推手。

蘇燕輝1927年出生於彰化鹿港，1944年彰化工科校畢業後進入台灣總督府鐵道部服務，1951年任職於金山行。自1959年進入和泰車任職後，服務超過60年，任職期間經歷日本車管制進口、籌備大汽車廠、領導和泰車轉型等挑戰。

蘇燕輝一生與汽車為伍，見證台灣汽車工業發展軌跡，推動台灣汽車產業發展，為台灣經濟發展做出貢獻。

和泰汽車1949年取得豐田汽車台灣總代理權，成為豐田汽車第一家海外總代理；蘇燕輝家族企業金山行1959年入股，並由蘇燕輝出任和泰貿易股份有限公司總經理一職，自此蘇燕輝積極推動和泰車及台灣汽車產業發展。

進入和泰車後，蘇燕輝配合政府政策，銷售進口豐田車款，1969年行政院開放，由中信局執行代理進口小汽車，和泰車申報代理豐田的CORONA、MARKⅡ、CROWN三車款，由蘇燕輝帶頭研擬販賣策略，在行政院核准公告30日內，已擁有進口總數2567輛中的803輛，市占率31%，遠超過其他代理公司。

蘇燕輝平日生活嚴謹、待人和氣，喜歡和公司幹部聊天話家常，不吝分享傳承汽車的熱愛，目標將和泰汽車打造成受人尊重的企業。於1960年代初期，首先訂下將獲利公平分配給員工的原則，只要公司有獲利，每年春節都加發3個月獎金，並時常關心員工生計，凝聚員工向心力。

此外，他並建立股東利益分配與董監事酬勞制度，深化公司經營內涵；蘇燕輝堅持用人唯才的觀念，尊重專業經理人的經營，導入各項預算、目標管理及人事制度等管理制度，為和泰車打造組織化及國際化的根基，他建立的目標管理制度沿用至今，為和泰車最重要的管理工具之一。

1977年政府宣布限制日本車進口，和泰車經營遇到空前挑戰，以銷售進口車為主的和泰汽車，銷售受政府政策影響。蘇燕輝因此更堅定要將豐田汽車引進台灣，在地生產國產化車輛的想法，唯有如此才能穩定提供台灣市場需求。

1984年和泰汽車與日野汽車合資買下通用汽車在台成立的華同汽車，並改組為國瑞汽車。蘇燕輝擔任國瑞汽車董事長期間，不斷的和政府交涉，1988年豐田汽車入股國瑞汽車並簽訂技術合作契約，同年6月導入生產商用車ZACE，次年導入乘用車CORONA，蘇燕輝自1959年進入和泰車服務開始，歷經28年努力，終於引進豐田車及日野大型車來台生產及銷售。

1997年和泰車50週年慶時，蘇燕輝推動為期5年的構造改革，包含引進符合台灣的車種、內部組織重整、週邊事業發展方向、經銷商資本結構強化等專案，奠定和泰汽車於台灣汽車市場領先地位，自2002年起以連續蟬聯18年台灣汽車市場銷售冠軍。蘇燕輝於2010年退休，集團經營交棒予董事長黃南光與其子蘇純興。（編輯：張均懋）1090420

蘇燕輝小檔案 生日：1927年生於彰化鹿港

學歷：彰化工科校畢業

經歷：台灣總督府鐵道部、金山行、和泰汽車董事長、國瑞汽車董事長

