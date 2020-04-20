財長：疫情對後續稅收影響尚未知 要審慎以待

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，財政部長蘇建榮20日在立法院表示，目前已規劃對受影響的弱勢團體、個人及企業發放千億現金補助救急，財政資源有限，錢要用在最需要的人身上，因此採「定向紓困」。中央社記者裴禛攝 109年4月20日

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）立委質疑，第1季稅收年增1成，為何不能加發現金紓困？財政部長蘇建榮表示，稅收對第2、第3季影響還未知，過去SARS、金融海嘯，在沒減稅措施狀態下，稅收就短徵千億以上，要審慎以待。

立法院財政委員會今天邀請財政部蘇部長建榮、行政院主計總處朱主計長澤民等財經部會首長，就「新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情後，對台灣國際經貿環境的影響與展望」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆表示，稅收連年超徵，今年第1季全國稅收也年增1成，但為何跟老百姓斤斤計較，美國、英國、以色列都在發現金，美國還根據繳稅金額再發一筆，財政部有錢為何不做？

蘇建榮強調，第1季稅收還維持增加有很多因素，舉例來說，綜所稅成長是因有年終獎金扣繳，台積電股利也改為按季發放，相關稅收年初就入庫，證交稅因今年第1季台股成交量平均都有新台幣1500億元以上，優於預期，因此稅收增加，首季新車掛牌數增加，也帶動相關稅收成長。

蘇建榮說，不過這是第1季的情形，疫情對第2季、第3季狀況還不知道，同時，延期跟分期繳稅的紓困措施，也會對今年稅收產生影響；回顧SARS及金融海嘯時期，全年稅收短徵分別高達1200億元及2500億元，當時還沒有任何減稅措施，就有這樣的衝擊。

另一方面，對國民黨立委鄭正鈐關切疫情對今年稅收的影響。蘇建榮表示，目前看來到第2季，疫情仍會存在，對全年表現審慎看待；不過，比較好的是，這幾年因稅收情況較佳，財政相對穩健，有比較多空間因應此次疫情衝擊。（編輯：郭無患）1090420