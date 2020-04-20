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聯發科蔡明介：疫情考驗讓台灣民間發揮科技素養

最新更新：2020/04/20 15:24

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）手機晶片廠聯發科董事長蔡明介指出，這次疫情考驗，讓台灣民間深厚科技素養得以發揮，在危機中展現關鍵影響力。

聯發科今天表示，雖然受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，第3屆「智在家鄉」數位社會創新競賽仍將正常舉辦，即日起到7月15日止開放線上報名。詳細賽事資訊請參考活動官網：https://geniusforhome.mediatek.com。

參賽者需以台灣368鄉鎮市區為關注對象，運用科技素養提出問題改善方案，首獎可獲得高達新台幣100萬元的獎勵金，協助落實提案。

蔡明介表示，「智在家鄉」競賽是為社會創新團隊所打造的平台，在此時更應踏穩腳步，鼓勵關懷家鄉的民間力量，讓在地的創新能量得以展現，並發揮社會影響力。

蔡明介指出，這次疫情的考驗，讓台灣民間的深厚科技素養得以發揮，在危機中展現關鍵影響力。從口罩地圖開始，到數據整合行動應用、以及之後導入大數據AI辨識的篩檢機制等，各式數位創新工具，讓大家在疫情衝擊中保持正面態度，努力維持生活平穩有序。

蔡明介說，病毒雖然可怕，但是民眾彼此信賴與互助的力量更為強大，這也是「智在家鄉」賽事精神的體現，也就是從社會關懷出發，看見創新，看見希望。

蔡明介指出，台灣有極高的科技滲透率，民眾在學習跟運用新的數位工具相當快速，在這次的疫情挑戰中就可以體會到，深植民間的科技素養是台灣珍貴的資產。

聯發科指出，從2001年起，投入超過新台幣18億元在科技扎根、人才培育及社會創新，包含程式教育推動、高等教育與產學合作、推動科技應用解決社會問題等。（編輯：蘇志宗）1090420

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