晶技受惠價漲和居家辦公 法人估今年獲利拚8年高點

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）石英元件大廠晶技可望受惠居家辦公對筆電用石英元件需求，此外價格看漲，法人估第2季業績看增逾1成，獲利可到近年單季高點，今年獲利看年增逾6成，拚8年高點。

展望第2季營運，本土法人報告指出，筆電代工廠復工，加上武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情影響，帶動居家辦公趨勢，筆電需求高於預期，相關石英元件拉貨力道強勁，晶技computing部門成長動能看佳。

此外行動通訊用石英元件業績維持高檔，美系手機採用的小型化和高頻石英元件產品動能穩健。

法人預估晶技第2季業績可望季增10%到12%區間，單季業績有機會逼近新台幣24億元，來到近年同期高點，第2季獲利有機會突破3億元，來到近年單季高點，每股純益逼近1元。

展望今年營運，法人預期在價格和需求帶動下，晶技今年獲利有機會超過11億元，較去年大增逾6成，拚8年來高點，每股純益可望超過3.5元。

從價格來看，法人指出今年石英元件價格上揚，主要是日系供應端同業退出低階產品線，專注高階產品，同時採用較不積極的訂價策略，此外日本同業位於馬來西亞和菲律賓的工廠，也受到武漢肺炎疫情影響暫時停工。

從需求端來看，高頻和小型化石英元件產品線需求增溫，也使石英晶體振盪元件平均售價上揚約10%到15%。

法人表示，5G智慧型手機將帶動石英晶體產品線的元件價值，增加到30%以上，預估晶技將提升小型化高頻石英晶體產能約10%左右。晶技今年也持續受惠5G基地台石英元件拉貨需求。（編輯：郭無患）1090423