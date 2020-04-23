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同欣電第2季影像產品訂單旺 法人估獲利季增1成

最新更新：2020/04/23 11:26

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）同欣電第2季影像產品業績訂單持續強勁，產品組合優化，法人估第2季整體毛利率可望小幅季增，獲利季增1成，年增25%。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，同欣電位於菲律賓子公司暫時停止生產活動，本地法人報告指出，相關廠區已於4月中旬復工，不過返工率偏低，預期部分供給受到牽動，影響4月營收程度約2成左右。

根據年報資料，同欣電在菲律賓子公司主要生產高頻無線通訊模組、陶瓷電路板、混合積體電路模組以及影像產品等。2018年菲律賓子公司占同欣電整體業績比重約20%。

展望第2季，報告指出，影像產品業務訂單持續強勁，不過一般照明和車用的陶瓷基板需求展望不明朗。

考量疫情干擾供需，法人預估同欣電第2季業績在18.5億元到19.5億元區間，力拚持平。

展望第3季，法人指出，中國智慧型手機需求不明，第3季業績展望仍不明朗。

不過，同欣電第2季毛利率走勢正面，主要是產品組合有利，包括影像產品業績比重提高、微機電（MEMS）壓力感測器組裝業績貢獻下降，可抵消第2季業績下滑對毛利率的影響。

法人預估，同欣電第2季毛利率可站上24%，較第1季微幅增加，第2季獲利估季增1成，較去年同期增加25%。

展望CMOS影像感測元件（CIS）布局，同欣電先前指出，CIS將會成為最大產品線，較去年明顯成長。到今年年中，CIS封測月產能可從目前的8萬片大幅擴充到15萬片到16萬片，預計第3季開始月產能可到16萬片，年終產能可能再增加。

同欣電自結3月合併營收新台幣6.81億元，比2月6.41億元成長6.22%，較去年同期5.48億元增加24.22%，累計今年前3月合併營收19.53億元，較去年第4季20.86億元減少6.3%，比去年同期16.15億元增加20.92%。（編輯：張均懋）1090423

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