台灣之星緊牽中嘉 5G不再單打獨鬥

（中央社記者江明晏台北23日電）面對5G匯流需求，多家電信瞄準行動結合寬頻趨勢，台灣之星今天宣布攜手策略股東中嘉集團，推出辦門號送光纖上網方案，未來台灣之星將「不再單打獨鬥」，共同迎向5G整合時代。

台灣5G時代將在今年正式來臨，串連起個人、企業及家戶，催生大5G生態系到來，台灣之星在去年攜手有線電視龍頭「中嘉集團」策略結盟，完備無線與有線網路的完整通訊網路，正式跨足家戶市場、提前為5G布局。

今年中嘉集團最大股東「達勝集團」參與投資，深化雙方在5G時代的戰略合作關係，並躍升為台灣之星的策略股東，雙方期望透過垂直整合固網寬頻與5G行動通訊，為用戶創造1+1大於2的數位匯流優勢。

看好未來家用光纖將成為5G時代中家戶發展的關鍵核心地位，雙方持續布局智慧家庭應用場域，透過行動、固網兩者結合，匯聚成為具規模經濟的旗艦型產業，並帶動5G加速進入大眾市場。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G將會是一個充滿機會的時代，未來各產業都必須跳脫過去單打獨鬥的模式，走向跨界合作，台灣之星攜手中嘉集團，結合雙方有線與無線網路推出申辦門號送寬頻光纖上網專案，未來將會持續推出更多創新匯流產品。（編輯：郭無患）1090423