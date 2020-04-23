更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎全球最新情報 4/23
國際

武漢肺炎全球最新情報 4/23

早安世界》敦睦艦隊染武漢肺炎 蔡總統致歉：絕不護短
早報

早安世界》敦睦艦隊染武漢肺炎 蔡總統致歉：絕不護短

影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空
國際

影片／疫情下美國人領養寵物激增 收容所慶祝犬舍清空

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市
生活

地圖／敦睦艦隊染疫官兵足跡總整理 90多個地點至少10縣市

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
敦睦艦隊染疫 海軍司令劉志斌道歉
首頁 / 產經

台灣之星緊牽中嘉 5G不再單打獨鬥

最新更新：2020/04/23 13:24

（中央社記者江明晏台北23日電）面對5G匯流需求，多家電信瞄準行動結合寬頻趨勢，台灣之星今天宣布攜手策略股東中嘉集團，推出辦門號送光纖上網方案，未來台灣之星將「不再單打獨鬥」，共同迎向5G整合時代。

台灣5G時代將在今年正式來臨，串連起個人、企業及家戶，催生大5G生態系到來，台灣之星在去年攜手有線電視龍頭「中嘉集團」策略結盟，完備無線與有線網路的完整通訊網路，正式跨足家戶市場、提前為5G布局。

今年中嘉集團最大股東「達勝集團」參與投資，深化雙方在5G時代的戰略合作關係，並躍升為台灣之星的策略股東，雙方期望透過垂直整合固網寬頻與5G行動通訊，為用戶創造1+1大於2的數位匯流優勢。

看好未來家用光纖將成為5G時代中家戶發展的關鍵核心地位，雙方持續布局智慧家庭應用場域，透過行動、固網兩者結合，匯聚成為具規模經濟的旗艦型產業，並帶動5G加速進入大眾市場。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G將會是一個充滿機會的時代，未來各產業都必須跳脫過去單打獨鬥的模式，走向跨界合作，台灣之星攜手中嘉集團，結合雙方有線與無線網路推出申辦門號送寬頻光纖上網專案，未來將會持續推出更多創新匯流產品。（編輯：郭無患）1090423

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報