國家新創獎頒獎 獲推薦團隊現場爭取國際投資機會

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（中央社記者吳家豪台北17日電）生技醫療科技政策研究中心主辦第18屆國家新創獎，今天在頒獎典禮中由評審團推薦7個生醫創新技術隊伍，直接在舞台上向海內外投資者展示，爭取投資機會。

國家新創獎為台灣規模最大生醫創新創業平台，生策中心指出，本次透過線上參與的投資基金，包括投資規模達4.55億美元（約新台幣126.5億元）的Flare Capital、已投資超過250家新創公司的Polaris Partners、全球製藥投資資本J&J Innovation、Novartis基金、Bourne Partners。

評審團召集人、國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池表示，2021年全球疫情侵擾，加速整個數位醫療轉型，激勵第一線醫師看到臨床需求著手開發，國家新創獎參展數量更勝往年，共計316參賽案件，來自31家不同醫院的123位醫師參賽。

楊泮池說，今年參賽案件中有顛覆傳統的應用創意，也看到更多跨領域整合、數位轉型的趨勢，更重要的是許多醫院開始將這些創新在醫院落地應用，推進真實世界驗證，讓台灣新創能量源源不斷，激勵臨床醫師創新創業。

沛爾生醫資深副總經理暨技術長林建廷率領的團隊，今年分別以「新穎之次世代嵌合抗原受體細胞平台應用於癌症治療」及「幹記憶型的CAR-T於臨床等級生產與第1/2期臨床試驗之應用」兩項主題獲獎。

林建廷指出，良好的抗癌CAR-T產品必須由「優異的臨床生產製程」與「自主專利之次世代平台」兩部分構成，唯有攻守兼顧，彼此配合，才是最佳的CAR-T生產平台。

CAR-T療法全名為「嵌合抗原受體T細胞」（chimeric antigen receptor T-cell），主要製程是從病人身上分離出免疫T細胞，透過基因改造工程技術，裝配T細胞毒殺腫瘤的「導彈」，培養擴增數倍後，再回輸患者體內，這樣的CAR-T細胞能夠辨識並進一步殺死癌變細胞，達到抗癌效果。

沛爾生醫表示，CAR-T被稱為治療癌症的「活藥物」，目前主要應用於血癌、淋巴癌、多發性骨髓瘤等治療，台灣已有臨床試驗進行中。

另外，中華電信與國立陽明交通大學結合各自強項，共同發展「雲端隱形低血氧監測平台」及「居家睡眠評估平台」，獲得第18屆國家新創獎學研新創獎。

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中華電信發布新聞稿說明，「雲端隱形低血氧監測平台」整合5款穿戴式血氧機，結合中華健康雲與陽明交大智能血氧AI（人工智慧）輔助判斷服務，應用於新北聯醫、陽明交大附設醫院等多家院所，協助隔離病房醫護人員照護確診者，降低醫護人員接觸風險。

「居家睡眠評估平台」整合心電貼片、血氧機等穿戴式醫療設備，結合中華健康雲服務，讓民眾在居家量測將睡眠生理資訊收集上傳中華健康雲，藉由陽明交大智能睡眠AI輔助判讀睡眠指數，指數異常就轉介到合作醫療院所看診，並經由醫師專業判讀睡眠數據，可大幅減少民眾等待睡眠中心檢查時間。（編輯：黃國倫）1101217