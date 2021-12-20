國光生：COVID-19疫苗 印尼二期臨床實驗1月開打

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國光生技20日表示，COVID-19疫苗經劑量調整的次世代疫苗，將在印尼進行一、二期臨床實驗，預計明年1月3日進行第一批施打，年中進行期中解盲。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）國光生技今天表示，COVID-19疫苗經劑量調整的次世代疫苗，將在印尼進行一、二期臨床實驗，預計明年1月3日進行第一批施打，年中進行期中解盲，三期將規劃約3萬人臨床實驗，屆時將引進新的投資。

國光生技董事長詹啟賢指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗獲印尼核准一、二期人體臨床，已經準備了很久，預期第一針會在2022年1月3日開打，計畫收案240個人。

他預期，明年中揭露人體臨床進行期中統計數據，之後再以這個基礎，準備三期臨床試驗，將會按照國際標準程序進行，三期收案數預計將接近3萬人。

詹啟賢表示，大規模三期臨床實驗資金需求約新台幣20億元，會由國光主導，不過屆時將會有新的投資者加入，目前已經有幾個東南亞財團表達投資意願。

他說，國光生將從研發擴展到CDMO（委託開發暨製造服務）業務，以不用的技術平台發展各種產品線，國光廠房擁有國際化設備，為全方位生技園區疫苗廠。

國光生指出，今年流感疫苗成長逾20%，明年包括俄羅斯、東南亞、大陸等市場將陸續成長，成長動能將取決於美國藥證取得的時間點。

至於流感疫苗銷售的地點，國光表示，除了台灣、美國、歐洲、日本、中國市場外，今年新增俄羅斯市場並開始小量試賣，明年出貨量將有所提升；在中國，則與當地藥廠合作，已掌握明年500萬劑合約，未來每年訂單量將增加。

詹啟賢說，因應海外市場的成長，除了台灣將持續擴產外，也將在印尼建置新廠，土地面積約10公頃，是目前台灣廠的二倍大，預計規劃期還需1年多的時間，初期將有充填、原液產線，不會全數以疫苗為主。（編輯：康世人）1101220