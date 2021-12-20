神盾擬每股67.2元公開收購芯鼎股權 並參與私募

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）指紋辨識晶片廠神盾今天傍晚公告董事會決議公開收購芯鼎科技10.74%至13.43%普通股股權，公開收購對價擬每股新台幣67.2元，公開收購開始日不晚於23日。

神盾董事會今天也決議參與認購芯鼎科技以私募方式辦理現金增資發行普通股1千萬股，每股價格新台幣65.2元，持股比例依私募現金增資發行新股後股本計算約11.84%。

神盾指出，若以芯鼎科技今天董事會通過預計辦理私募增資普通股計算，收購芯鼎科技並參與私募後，占芯鼎科技股權比重約9.47%至11.84%。

芯鼎今天收盤價86.8元，下跌2.36%，若以今天芯鼎收盤價粗估，神盾公開收購價折價幅度約22.5%。

神盾引述獨立專家合理性意見書內容指出，本案評估芯鼎科技每股股權價值應介於57.5元至79.07元間，此次公開收購對價每股67.2元收購芯鼎科技，收購價格介於上述評估每股價格區間內，應屬允當合理。

神盾指出，此次公開收購案依據法令規定必須向金融監督管理委員會申報並公告，申報日預計不晚於12月22日，公開收購開始日預計不晚於12月23日。惟本公司得向金融監督管理委員會申報並公告延長公開收購期間。

神盾表示，此次公開收購價格均屬一律，若有神盾關係人參與應賣，依法不得拒絕或排除，因此交易相對人可能是關係人。

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談到併購目的，神盾指出，藉由公開收購案取得芯鼎股權，以進行相關影像技術、業務及營運等各面向合作，擴展並深耕在自駕車、智慧安防及工業4.0等相關領域，提升競爭優勢，共同擴大營運規模，提升神盾長期投資獲利及股東權益報酬率。

對於併購後效益，神盾指出，這將強化在影像處理、車用、工業自動化等影像領域應用，發揮雙方研發技術及產品線互補優勢，進行業務及營運等各面向的合作，提升競爭優勢，若能充分發揮綜效，對日後每股盈餘與每股淨值應有正面助益。（編輯：黃國倫）1101220