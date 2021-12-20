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法人：台股量縮近月線整理 基本面佳元月行情可期

2021/12/20 19:56
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（中央社記者潘智義台北20日電）美股道瓊工業指數重挫，不過台股今天早盤抗跌，撐到中場才下殺逾百點，收盤跌破17700點及月線17672點。法人認為，短線近月線偏弱整理，但看好元月行情。

加權指數終場收在17669.11點，下跌143.48點，跌幅0.81%，成交值新台幣2604.52億元，加計盤後交易約2640.28億元，8大類股僅泥窯類股上漲，其餘各類股都收黑，其中以機電類股跌幅最重。

萬寶投顧董事長朱成志接受電話採訪表示，接近耶誕假期外資放假，台股在近月線位置量縮整理是可預期的事，但從美股重挫，台股相當抗跌來看，因台股基本面好，所以的確不必用一比一的比例來反映美股利空，接下來邁入新的一年，元月行情可以期待。

朱成志說明，台股相對全球股市條件好，今年以來強勢表現絕不離譜，更非虛胖；美股起伏有其原因，包括新稅法變化迫使大股東調節持股，年底投資機構獲利了結等，美股不必過度反映，主因一般認為美聯邦準備理事會收縮購債規模這件事已利空出盡，明年1月有元月行情可期。

他直言，台股基本面比美股好，現階段還有外資先前看錯行情的回補買盤，但外資不甘心可能刻意打壓走勢，不過短線的壓力都可望在明年1月補回來，到時再觀察元月行情怎麼走。（編輯：黃國倫）1101220

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