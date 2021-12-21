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美股四大指數走跌 法人：台股量縮震盪

2021/12/21 08:21
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）美股四大指數重挫，台股20日大跌143點，失守17800點和17700點整數關卡，收在17669點，短期均線和月線也告失守。法人指出，市場對Omicron變株病毒擔憂再度升溫，國際股市波動大，台股本週盤勢量縮震盪整理。

美股四大指數重挫，道瓊工業指數大跌433.28點或1.23%，以34932.16點作收，標準普爾指數滑落52.62點或1.14%，收在4568.02點。科技股那斯達克指數下挫188.73點或1.24%，收14980.95點，費城半導體指數跌28.65點或0.76%，收3732.39點。

台股加權股價指數20日跌143.48點，連續失守17800點和17700點整數關卡，收在17669.11點，5日線17705點、10日線17766點、月線17672點也均告失守。

台股20日成交值相對萎縮至新台幣2604.52億元，是10月15日以來低量。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超212.74億元，其中自營商賣超50.58億元，投信買超32.06億元，外資及陸資賣超194.22億元。

在台指期淨部位，三大法人20日淨空單增加214口至1萬558口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1228口至2萬6642口。

期貨法人指出，市場對Omicron變株病毒擔憂再度升溫，國際股市波動大，台股相繼失守短期均線及月線支撐，加上接近耶誕節和年底假期，外資法人開始休假，台股本週盤勢可能量縮震盪整理。

台股20日下跌143點，新台幣匯率隨之走弱，以27.84元收盤，貶值6分，創近1個半月新低。

經濟部投審會20日通過台積電赴日建廠申請，台積電將於日本熊本縣設立子公司JASM，預計明年開始興建晶圓廠，並於2024年底前開始生產。

指紋辨識晶片廠神盾預計投資新台幣近12億元，公開收購芯鼎科技股權並參與私募，預計最慢明年1月初完成作業，神盾將持有芯鼎股權比重約21.31%至23.67%，屆時神盾將成為芯鼎第一大股東，神盾參與芯鼎董事會最快明年股東會後明朗。（編輯：張均懋）1101221

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