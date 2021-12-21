大股東耐斯再出3質疑 呼籲金管會嚴審國票金併安泰銀

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（中央社記者蘇思云台北21日電）耐斯集團今天再針對國票金併購安泰銀案提出3質疑，包括程序應重度決議、已有小股東向商業法院提出董事會無效之訴，以及安泰銀大股東有「假撤資、真入主」疑慮，呼籲金管會嚴審產金分離議題。

國票金10月14日召開董事會通過安泰銀行股份轉換案，在12月2日舉行股東臨時會通過併購案。不過，國票金大股東耐斯集團今年再度召開記者會，質疑程序有關係人交易，應該採取重度決議，並對安泰銀大股東提出「假撤資、真入主」的疑慮。

國票金董事魏憶龍指出，國票金在12月17日有召開董事會，董事也在當天提出不同意見。

魏憶龍表示，第一，國票金併購安泰銀有關係人交易，但沒有遵守金控法第45條採取重度決議。國票金前總經理丁予嘉突然提辭職，但檢視辭職書發現還有寫幾月幾日幾時，實務上非常少見，公司也有給可能高達新台幣1700多萬元的退休金。丁予嘉任職多年，早上8時提辭職，國票金沒慰留8時30分就批准，也有董事擔憂實際是「被請辭」。

此外，魏憶龍指出，樂天銀也是國票金的關係企業，在併購安泰銀過程中，因為可能影響公司資源排擠、競業等問題，需要日本樂天集團同意豁免競業禁止，顯然日本樂天銀行也有「參與」到併購案中，就這點而言，董事會也應該用金控法第45條採取重度決議。

魏憶龍表示，第二，國票金已經有小股東向智慧財產及商業法院提出訴訟，請求法院正式確認國票金10月24日董事會違法無效，該案已經正式立案，可能會是近年最重要的商業訴訟之一。訴訟後續也可能影響金管會的審查，呼籲國票金應該主動對金管會、投資人揭露此訴訟的重大風險。

魏憶龍表示，第三，國票金獨立董事跟官股董事代表都對併購案條件表示疑慮。國票金併購安泰銀案收購價格達新台幣337億元，獨立董事吳青松跟陳惟龍、官股代表都有疑慮，認為收購價格超出50到60億元。

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魏憶龍表示，併購案如果順利完成，安泰銀的外資大股東可能可以拿到特別股利息3.85%，1年後還可以把特別股轉換為普通股，擔心安泰銀大股東「假撤資、真入主」。

國票創投監察人、也是律師的詹亢戎解釋，安泰銀大股東後續成為國票金股東後，如果透過其他協議、契約，讓國票金有大股東名義上股權沒超過10%，實質上卻有超過10%股權。呼籲金管會嚴格審查大股東產金分離問題，維護金融秩序。（編輯：潘羿菁）1101221