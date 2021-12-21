併安泰銀股東提訴訟 國票金：法院通知會依法公告

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（中央社記者蘇思云台北21日電）國票金大股東耐斯集團今天再針對國票金併購安泰銀案提出3質疑，也指出已有小股東向法院提出訴訟。國票金今天提出5點回應，對提訴訟一事，尊重少數股東權利，如果法院通知將依法揭露及公告。

國票金10月14日召開董事會通過安泰銀行股份轉換案，也在12月2日舉行股東臨時會通過併購案。

國票金大股東耐斯集團今天再開記者會，質疑程序有關係人交易，擔心安泰銀大股東「假撤資、真入主」的疑慮，也提到有小股東向智慧財產及商業法院提出訴訟，請法院確認國票金10月14日董事會決議無效，該案已正式立案。

國票金下午發布新聞稿做出5點回應。第一，關於股東提訴訟一事，尊重少數股東行使權利，目前尚無所悉，如果有法院通知將依法揭露及公告。

國票金指出，第二，為辦理併購案，聘任多家外部知名法律及財務顧問機構，並在內部會議就法令遵循，確認程序合法性，評估交易條件的公平性及合理性，並請外部顧問出席董事會報告，且於董事會後依法向公眾充分揭露本公司董事會討論的情形。有獨董對併購價格表示不同意見，對此表示尊重。

針對併購案進行方式，國票金提出第三點強調，股份轉換是用部分現金、部分特別股為對價，是為了避免普通股換股而直接影響現有國票金股權結構而設計。

國票金指出，安泰銀行是上市公司，在股份轉換後安泰銀行下市，其原股東包括隆力集團、日本歐力士公司等主要股東，所取得的特別股將在台灣證券交易所掛牌上市，可在次級公開市場售出或在1年後視市場情況轉換為普通股，依法必須在公開市場賣出處分。

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國票金表示，第四，10月14日董事會決議前，已依法通知董事如有涉及利害關係人持股等，應向公司揭露說明並迴避。另已依董事會指示，辦理負責人等持股查核，國票金及子公司負責人都回報，本人並無安泰銀持股。股份轉換案的契約相對人是安泰銀行，並非不特定股東，非屬金控法45條授信以外的利害關係人交易樣態，決議程序都依法辦理。

第五，為了長期發展策略，完整金融版圖，補足金流平台，追求公司永續經營發展的目標，並維護多數股東期待與權益，本案後續將依照法令，辦理相關程序，且將完全遵循金管會的審酌與判斷。（編輯：楊蘭軒）1101221