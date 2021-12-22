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蘋果iPhone2/66

分析師：高階iPhone 13 Pro系列 交期已降至5天

2021/12/22 10:57
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）市場持續關注蘋果iPhone 13系列出貨和交期狀況，分析師調查指出，iPhone 13 mini和iPhone 13交期已降到2天，高階版iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max交期也降到5天。

在中國市場，分析師表示，標準品iPhone 13系列交期已降到0天，高階版iPhone 13 Pro系列交期則降到7天。

國外科技網站Appleinsider於美國時間20日引述摩根大通（J.P.Morgan）分析師查特吉（Sam Chatterjee）報告指出，目前iPhone 13系列供應持續改善，訂單交期時間持續縮短，是iPhone 13系列推出以來最佳狀況，不過高階版iPhone13 Pro系列的交期仍比標準品還要長。

若以上週狀況來看，報告指出，iPhone 13 mini和iPhone 13交期已從3天降到2天，高階版iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max交期，也從10天降到5天。

若觀察中國市場交期狀況，報告指出，標準品iPhone 13系列交期從6天降到0天，高階版iPhone 13 Pro系列交期從15天降到7天。這也代表中國消費者若要購買iPhone 13 mini或iPhone 13，當日即可取貨，不過高階版iPhone 13仍需要等待7天。

市場也關注明年下半年蘋果iPhone 14系列設計進展，天風國際證券分析師郭明錤20日出具報告預期，明年下半年新款iPhone將採用4800萬畫素鏡頭、2023年iPhone將採用潛望鏡頭。

日系法人日前報告預估，蘋果明年下半年將推出2款6.1吋和6.7吋中低階版以及2款6.1吋和6.7吋高階版iPhone 14 Pro機種，其中高階版iPhone 14 Pro系列應用處理器將升級到A16等級，採用台積電4奈米先進製程，中低階版iPhone 14仍沿用iPhone 13的A15應用處理器。（編輯：趙蔚蘭）1101222

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