化合物半導體居爆炸性起飛點 台灣力拚領頭羊

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（中央社記者蔡芃敏台北22日電）光電科技工業協進會（PIDA）今天指出，全球化合物半導體競爭壓力大，不過穩懋、宏捷科穩居全球砷化鎵晶圓代工前二大業者，市占率高達9成；PIDA盤點產學資源，將結合現有優勢，力拚台灣成為產業領頭羊。

化合物半導體暨設備產業高峰會今天登場，PIDA董事長邰中和致詞表示，化合物半導體全球競爭壓力大，不過，台灣業者在全球已經占有一席之地，穩懋、宏捷科穩居全球砷化鎵晶圓代工前二大，市場率高達9成。

他說，面對競爭與挑戰「不進則退」，PIDA已經盤點產業、學界資源，結合現有優勢，力拚成為化合物半導體領頭羊。

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環球晶董事長徐秀蘭表示，許多國家視化合物半導體為戰略性材料，台灣除了有晶圓雙雄台積電、聯電，也別忘了台灣化合物半導體市占率9成。台灣必須集結產業與學界人才，齊心力拚成為產業佼佼者。

穩懋副董事長王郁琦指出，綠能、人工智慧時代來臨，化合物半導體則具備高速、高功率、高效率性質，目前只是在「爆炸性的起飛點」，未來將扮演重要角色；除了應用於電動車、家用電器、自駕車與3D感測元件，虛擬世界、量子運算等新興應用也將無所不在。（編輯：張良知）1101222