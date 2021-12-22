偉康科技28日登錄興櫃 拚明年第3季申請上櫃

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（中央社記者吳家豪台北22日電）數位金融解決方案供應商偉康科技與國內7成以上銀行合作，將於28日登錄興櫃掛牌，參考價每股新台幣63元。偉康科技董事長暨總經理連泓鈞今天表示，預計明年第3季送件申請上櫃。

連泓鈞今天出席媒體交流會指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加速數位金融發展，傳統申辦都是臨櫃處理，現在因為疫情影響，所有申辦都改為線上處理，加速無人化與線上申辦平台發展，帶動偉康今年成長。

展望明年，連泓鈞看好偉康科技營收將維持與今年同樣的成長動能，產業平均成長率推估約30%，偉康明年表現有機會優於產業水準。

偉康科技副總經理陳怡良說，偉康未來除了穩固既有金融業客戶，也會往保險、證券、期貨、投顧、投信等金融全產業擴展，並投入大量人才培育和研發，透過SaaS（軟體即服務）解決方案進一步開拓國際市場。

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偉康科技成立於1998年，以資安技術、智能數據、雲端服務為基礎，提供智能數位金融與全方位數位身分SaaS解決方案，協助企業客戶進行數位轉型，快速建立數位金融全通路。2020年金融業客戶占偉康營收約75%，國內15家金控至少三分之一是偉康客戶。

由於Bank 4.0浪潮興起，銀行服務結合智慧裝置與人工智慧，加速金融業數位轉型腳步，偉康科技2020年營收新台幣2.9億元，年增33%；稅後淨利4322萬元，每股盈餘8.64元。今年前11個月營收3.85億元，年增48%。（編輯：黃國倫）1101222