日經濟安保大臣：歡迎台積電到熊本設廠

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日本經濟安全保障擔當大臣小林鷹之22日在東京演說並回答記者發問時表示，歡迎台積電（TSMC）到日本設廠，期盼有助日本重振半導體產業。中央社記者楊明珠東京攝 110年12月22日

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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本經濟安全保障擔當大臣小林鷹之今天在東京演說並回答記者發問時說，歡迎台積電（TSMC）到日本設廠，期盼有助日本重振半導體產業。

日本岸田文雄內閣今年10月4日上路，最引人關注的是新內閣新設「經濟安全保障擔當大臣」一職，由小林鷹之擔任。小林今天在位於東京的日本記者俱樂部演說並回答記者的發問。

被問及日本重振半導體產業的戰略時，小林表示，1980年代後期，日本企業在全球半導體市場占5成以上，但目前降至不到一成。台積電到日本熊本縣投資設晶圓廠一事，在決策過程中，身為閣僚之一表示歡迎。

他說，常聽到有人說，台積電要到日本設廠製造的晶片並非最先進的，而是以20幾奈米特殊製程為主的產品；但是現在20幾奈米的晶片就是汽車等使用的，就連這樣的晶片目前日本都無法自製，日本的半導體產業已凋落到這樣的情況。

他認為，日本在半導體的素材或製造裝置還算是強項，企業也還有人才。但別說是最尖端、就連尖端邏輯半導體的製造據點都沒，如果不接受海外企業來投資設廠，難以往前發展。

有些日本專家學者表示，現在才招攬外商到日本投資設廠為時已晚。但小林認為，要重振日本半導體產業，並非2、3年，至少需10年才能達成，有必要思考該如何做才能彌補目前的不足，往前邁進。同時，要思考下一步該怎麼走，要發展新世代的半導體。

小林表示，或許這並非單一國家能做的，可能要與以美國為首的一些國家攜手合作，這些都必須納入思考，整理出時間軸。有可能成為「遊戲規則改變者」（game-changer）的技術研發、投資等都必須進行，有必要提示一個整體藍圖才行。

他說，日本的半導體產業不能只考慮到供應面，也需考慮到如何創造市場，否則難很重振。他認為未來10年，國家（政府）對半導體產業的參與會有多深、民間企業想重振半導體產業的積極度有多大，這些都是很重要的因素。

他認為，現在日本民間企業的積極度逐漸提升，但以美國為首，包括中國、歐洲、韓國、台灣在內都將半導體產業列為國家戰略，國家的參與度如果沒傳達給民間企業知曉，或許企業會陸續出走、人才也會流失。

他指出，日本要重振半導體產業還來得及，以經濟產業省（相當於經濟部）為主，政府正在積極研議半導體戰略，若能明確地發訊讓日本企業知道政府的決心，日本還是有可能重振半導體產業。

日本朝日新聞報導，日本國內半導體需求量的6成依賴進口，其中以來自台灣最多。台積電到熊本縣設廠，日本政府將補助約4000億日圓（約新台幣988.8億元），主要是期盼增加日本產的半導體。新廠預定2024年量產，產品將供應索尼（Sony）等企業，預定雇用約1500名員工，人員的確保是一大課題。

報導說，對於台積電到熊本縣設廠一事，經濟產業省半導體戰略會議成員、東京理科大學教授若林秀樹表示，這將是日本重振國內半導體產業最大且最後的良機。台積電大概不會公開製造技術，但日本還是能學到顧客管理的手法等。（編輯：馮昭）1101222