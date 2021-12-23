首款綠牌智慧車上市 宏佳騰營運喊衝

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）宏佳騰繼今年第3季智慧電車銷售創同期新高後，今天宣布首款綠牌智慧電車Ai-4 Ever正式推出。同時，越南新廠第一期工程也於今天正式動工，預計完工後，每年可組裝35萬輛三輪車及沙灘車外銷歐美。

宏佳騰執行長林東閔表示，Ai-4 Ever定位為全能輕巧型智慧電車，著重女性消費者友善騎乘體驗，自主研發車架，車體結構剛性較同級車提升8.8%，配備無敵大雙置杯架、省力中柱、多功能前掛勾等設計。

林東閔指出，宏佳騰2021年領先業界成為市場唯一推出綠牌、白牌、三輪商務完整系列車款的電車品牌，並成為銷售速度最快的電動機車，為品牌創造新里程碑。

根據經濟部工業局電動機車產業網截至12月22日的統計資料顯示，宏佳騰僅以2年的時間躍升成為一般消費者申請電動機車購車補助數量的第3名品牌，僅次於銷售6年的Gogoro及銷售11年的e-moving。

除新車發表外，宏佳騰董事長鍾杰霖也宣布，位於越南永福省的新廠23日正式動工。

宏佳騰表示，由於台灣原有的廠房產能已近趨滿載，加上歐美對東協提供關稅優惠，因此決定於越南興建新廠。

宏佳騰指出，這次總投資面積共達10萬1688.60平方公尺，將分兩期建設；2023年預計完成第一期約3萬平方公尺的廠房興建並開始試量產。

目前，宏佳騰規劃新廠主要產品為沙灘車（ATV）與三輪車及所用引擎，預估正式量產後，整車組裝年總產量可達35萬台，將宏佳騰帶來一波新的營運動能。（編輯：康世人）1101223