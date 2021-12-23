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中華電宣布明年加薪4% 發激勵獎金5千元

2021/12/23 19:19（12/23 22:08 更新）
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中華電信董事長謝繼茂（圖）23日發信給員工，宣布明年1月1日起加薪，平均調薪幅度4%，並加發一次性激勵獎金新台幣5000元。（中央社檔案照片）
中華電信董事長謝繼茂（圖）23日發信給員工，宣布明年1月1日起加薪，平均調薪幅度4%，並加發一次性激勵獎金新台幣5000元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北23日電）中華電信董事長謝繼茂今天發信給員工，宣布明年1月1日起加薪，平均調薪幅度4%，並加發一次性激勵獎金新台幣5000元。

謝繼茂在信中表示，為激勵全體員工戮力衝刺，並自明年起以全新的組織架構，開疆闢土帶動業務成長，中華電信決定明年1月1日起調薪，平均調薪幅度為4%，調薪項目包括職階待遇、職務待遇2項，另調整駕駛津貼發放標準。

為獎勵全體員工努力完成民國110年稅前淨利超越基本目標績效，中華電信再加發員工一次性激勵金5000元，鼓勵員工再接再厲衝刺業務。

謝繼茂說，各事業群也會設計獎勵機制，增加員工的變動薪資，引領員工努力投入客戶導向的服務，進而獲得更多回報。

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他強調，未來一年要建立公司共同的價值觀，經過經營團隊共同討論，找出可以讓中華電信永續經營、能在競爭市場上屹立不搖的4項價值觀，包括創新、當責、客戶導向、誠信。

謝繼茂說，組織轉型是中華電信的硬實力，企業價值觀是軟實力；在新的組織架構下，一起落實並發揚這4個價值觀，必能帶動公司邁向欣欣向榮的未來。期許每一位員工相互提醒與勉勵，讓4個價值觀變成共同遵守的準繩。（編輯：楊蘭軒）1101223

中華電信董事長謝繼茂23日發出員工信宣布加薪4%，並加發激勵獎金新台幣5000元。（中華電信提供）中央社記者吳家豪傳真 110年12月23日
中華電信董事長謝繼茂23日發出員工信宣布加薪4%，並加發激勵獎金新台幣5000元。（中華電信提供）中央社記者吳家豪傳真 110年12月23日
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