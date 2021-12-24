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蘋果iPhone2/67

iPhone 14高階面板 傳韓國樂金打破三星獨占供應

2021/12/24 10:48
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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）市場關注蘋果（Apple）明年新款iPhone 14系列動向，韓國科技媒體網站The Elec於23日報導，除了三星顯示器（Samsung Display）外，樂金顯示器（LG Display）也將供應iPhone 14所需LTPO- TFT-OLED顯示螢幕，將打破三星獨占局面。

The Elec指出，三星顯示器獨家供應蘋果高階版iPhone 13 Pro系列所需低溫多晶氧化物（LTPO）技術為基礎的薄膜電晶體（TFT）有機發光二極體（OLED）顯示螢幕，預估明年樂金顯示器開始供應小部分LTPO-TFT-OLED面板，打進6.68吋高階版iPhone 14 Pro Max機種，至於三星顯示器仍是明年6.06吋iPhone 14 Pro機種獨家面板供應商。

報導指出，中國面板大廠京東方（000725/200725.SZ）積極自主研發LTPO-TFT-OLED面板技術，不過目前尚未進入商用化階段，但京東方可提供低溫多晶矽（LTPS）-TFT-OLED面板，已切入iPhone 12和iPhone 13等標準版機種。

市場關注明年下半年蘋果iPhone 14系列設計進展，天風國際證券分析師郭明錤20日出具報告預期，明年下半年新款iPhone將採用4800萬畫素鏡頭、2023年iPhone將採用潛望鏡頭。

日系法人日前報告預估，蘋果明年下半年將推出2款6.1吋和6.7吋中低階版以及2款6.1吋和6.7吋高階版iPhone 14 Pro機種，其中高階版iPhone 14 Pro系列應用處理器將升級到A16等級，採用台積電4奈米先進製程，中低階版iPhone 14仍沿用iPhone 13的A15應用處理器。（編輯：張均懋）1101224

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