翁朝棟：中鋼前3季績效稱冠亞洲鋼廠 50年最佳賀禮

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中鋼董事長翁朝棟25日表示，中鋼今年獲利表現創下建廠以來新高，營運績效為亞洲鋼廠第一，市值更擠上全球前3名，是中鋼50歲最佳賀禮。中央社記者蔡芃敏攝 110年12月25日

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（中央社記者蔡芃敏高雄25日電）中鋼50週年廠慶今天登場，董事長翁朝棟表示，中鋼前3季營運績效為亞洲鋼廠第一，市值更擠上全球前3名，今年獲利表現將創下建廠以來新高，是50歲的最佳賀禮。另一方面，中鋼攜手台達電，將在綠能、節能、儲能等3大領域合作，掌握相關商機。

中鋼今天舉辦50週年廠慶，以「精緻鋼廠、永續未來」為主軸，期許全體員工「超越50、贏向100」，努力成就下一個50年。中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總經理黃建智、中鋼企業工會理事長陳春生、民進黨立法委員賴瑞隆及多位中鋼前董事長與總經理等人均出席活動。

翁朝棟致詞時表示，2020年是中鋼最具挑戰的一年，也是最多興革、最有成就的時期，包含首次採取月盤與季盤分流並行、啟動第1座智慧高爐以及推動轉爐石填海造地應用。

中鋼今年前11月營收達新台幣4273.3億元，較去年同期成長50.4%，稅前淨利784.5億元，年增357倍，稅前淨利已經創歷年新高。另外，今年前3季中鋼在亞洲8家主要鋼廠中表現最佳，合併稅後淨利率14.8%、營業利益率17.2%、營業利益率及息前稅前折舊前淨利率（EBITDA Margin）達25.9%，均高居第一。

翁朝棟進一步說，根據最新排名，中鋼市值已經跳升至全球鋼廠第3名，上述成績是全體員工努力的成果，也是中鋼人獻給公司50歲生日的最佳賀禮。

他表示，為奠基下一個50年永續發展，中鋼在去年宣示以「高值化精緻鋼廠」以及「發展綠能產業」為經營發展雙主軸。布局精緻鋼品已有成果，截至今年前3季，精緻鋼品出貨量已達46萬公噸，銷售量占比7%，獲利占比達13%。

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翁朝棟也說，中鋼與台達電在今年12月中旬簽署合作備忘錄（MOU），規劃在綠能、節能、儲能等領域攜手合作，共同成立聯合實驗室，加速發展節能減排技術，掌握相關商機。

王錫欽表示，中鋼創廠前輩發揮鋼鐵般的意志，開疆闢土，為中鋼建下穩固發展基礎。中鋼歷經民營化、集團化與國際化，去年推動多項變革，營運體質顯著提升。面對碳中和挑戰，中鋼將利用集團資源積極規劃，正面迎向未來挑戰，為下個50年繼續奮鬥。（編輯：楊凱翔）1101225