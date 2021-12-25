中鋼市值半世紀登全球第3 營運雙主軸邁向百年

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（中央社記者蔡芃敏高雄25日電）中鋼走過半世紀，為台灣工業奠定基礎，根據最新排名，中鋼市值躋身全球鋼廠第3，傲視日本、韓國等鋼鐵業者。展望未來，因應全球趨勢、為下個50年準備，中鋼訂定營運雙主軸，朝高值化精緻鋼廠以及發展綠能產業邁進。

中鋼廠慶活動今天登場，雖然是假日，但仍有不少員工身穿印有企業標誌的淺藍色工作服，攜家帶眷一同慶祝中鋼建廠50週年。

時間回到70年代，鋼鐵是工業之母，為避免過度依賴外國鋼品，政府拍板建立一貫作業煉鋼廠，並納為十大建設之一。中鋼已故創辦人趙耀東等人擔起這項使命，中鋼於1971年正式成立，在高雄小港一片片甘蔗田中，成功建立一貫作業煉鋼廠。

走過50年，中鋼在能源危機、亞洲金融風暴、2008年金融危機、美中貿易戰與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等重大事件中茁壯，不僅奠定台灣工業堅實基礎，也是經濟奇蹟的重要推手。

中鋼粗鋼年產量逾1000萬公噸，主要產品為鋼板、棒鋼、線材、電鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲及熱浸鍍鋅鋼捲等鋼品，是台灣最大鋼鐵公司，市占率逾50%，產品也外銷至中國、日本、東南亞等地。根據國際機構最新排名，中鋼市值躋身全球鋼廠第3名，僅次於盧森堡阿賽洛米塔爾與印度京德勒西南鋼鐵（JSW）。

然而，鋼鐵產業被視為高耗能產業，加上生產製程中排放大量溫室氣體，業者面臨碳中和與碳稅壓力。因應時代變遷，中鋼竭力推動轉型，以高值化、發展綠能產業為營運雙主軸，並朝「精緻鋼廠」邁進。

中鋼董事長翁朝棟強調，中鋼要效法台積電，為世界一級的客戶客製化產品，朝向精緻鋼廠邁進，鞏固下個50年永續發展根基。

中鋼聚焦精密鍛件用鋼、高值手工具鋼、高功能結構鋼、綠色能源用鋼、尖端超強韌碳鋼、先進合金碳鋼、跨世代車用鋼和超能效電磁鋼等8大品項。預計精緻鋼品在2025年時，高值化產品將占整體營收1成，2030年時達20%，將有助中鋼推升獲利能力。

布局車用鋼市場已有成果，供貨超能效電磁鋼給V牌、A牌、T牌等車廠，其中，針對T牌電動車需求，量身打造客製化電磁鋼片。此外，中鋼、中鋁已加入由鴻海主導的MIH聯盟，要透過「打群架」，全力搶攻電動車商機。

受惠鋼市表現轉佳，中鋼今年前11月營收新台幣4273.29億元，年增50.38%，累積稅前淨利逾780億元，較去年同期大增357倍，換算每股稅前盈餘4.97元，寫下新猷。

不只中鋼營運向好，集團成績同樣亮眼。中鋼預估僅有轉投資子公司中僅有興達海基、高雄捷運等2家公司虧損，中鋼集團今年獲利有望創下歷史新猷，無疑是50歲的最佳賀禮。（編輯：楊凱翔）1101225