晶圓雙雄積極擴產 明年同步大舉徵才

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹26日電）晶圓代工產能供不應求，兩大晶圓代工廠台積電與聯電積極擴產因應客戶強勁需求，明年也將同步大舉徵才；其中，聯電招募名額更將較往年幾近倍增。

晶圓代工龍頭廠台積電近年同步擴大海內外投資，不僅持續擴增南科廠5奈米製程產能，最先進的3奈米製程技術也將於明年下半年在南科廠量產。

台積電位於竹南的先進封測廠，預計2022年下半年開始量產「系統整合單晶片（System-on-Integrated-Chips；SoIC）」。台積電還計畫在中油高雄煉油廠舊址設立晶圓廠，2022年開始動工，2024年量產7奈米及28奈米製程。

海外方面，台積電美國亞利桑那州5奈米晶圓廠第1期正興建中，預計2024年量產。台積電也將在日本熊本縣設立特殊技術晶圓廠，預計2022年開始建廠，2024年生產22奈米及28奈米製程。

台積電中國大陸南京廠擴增的28奈米新產能，將於2022年下半年開始逐步開出，預計於2023年中達到月產4萬片規模。

因應業務成長與技術開發需求，台積電今年招募近9000名新進員工，徵才規模再創新高。配合明、後年將有不少新廠陸續量產，台積電明年仍將維持大規模徵才。

聯電位於南科晶圓12A廠的P5廠區，明年第1季將擴增1萬片產能，P6廠區則預計2023年導入量產。聯電為此將擴大徵才，明年計畫招募1500至2000人，徵才規模將較往年的1000人增加近一倍水準。

為提升新血招募競爭力，聯電於今年進行結構性調薪，一年兩度調整；明年將持續進行例行性調薪，幅度將視業界情況而定，確保薪資水準在業界的前段班。（編輯：張良知）1101226