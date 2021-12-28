蔚華科接單旺 明年半導體設備銷售估增3成

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（中央社記者張建中台北28日電）國際半導體展今天在南港展覽館登場，設備廠蔚華科展出半導體測試、封裝、檢測方案。蔚華科表示，目前訂單能見度高，預期明年半導體設備銷售可望成長3成。

蔚華科指出，合作夥伴國家儀器（NI）布局衛星通訊及5G通訊技術多年，蔚華科已與NI共同開發完整的射頻測試方案，其中STS T4可廣泛應用於5G NR、WiFi 6/6E以及各種物聯網領域，獲多家客戶採用並導入量產。

除通訊領域外，蔚華科表示，透過整合SEMICS OPUS系列晶圓級針測機與Wintest顯示驅動IC測試機，可提供功率模組、微機電感測器等多元一站式半導體全方位測試方案。

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蔚華科今年來半導體設備銷售業務有不錯表現，帶動整體前11月營收達新台幣42.01億元，較去年同期成長38.8%。蔚華科指出，客戶訂單能見度高，預期明年半導體設備銷售可望較今年再成長3成水準。

蔚華科表示，透過辦理私募增資引進探針卡廠旺矽與再生晶圓及半導體製程設備廠商辛耘入股，期透過策略合作，整合產品及工程技術能力，為客戶提供更全方位的解決方案，並為未來營運注入成長動能。（編輯：張均懋）1101228