緯創擴大高雄布局 估5年創造3000個就業機會

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（中央社記者吳家豪台北29日電）代工廠緯創今天在高雄中華電信成功大樓15樓舉行高雄研發中心喬遷開幕儀式，將擴大高雄在地投資及布局，緯創副董事長黃柏漙說，緯創預計在5年內創造3000個就業機會。

黃柏漙表示，緯創集團在高雄成立研發中心7年以來，累積提供超過2000個就業機會，並透過集團子公司高雄晶傑達光電科技，拓展車載及工控產品相關製造領域。

黃柏漙指出，緯創除承租前瞻創新大樓1、2層樓外，並於B3建築基地興建廠辦大樓，擴充智慧製造產能，招攬研發業務專業人才，將人工智慧、物聯網與自動化技術運用於生產、物流和供應商管理等，以研製顯示模組高附加價值產品，深化車載與工控相關布局。

根據緯創提供的新聞資料，緯創於2015年透過高市府經發局媒合場地，成立高雄研發中心，負責研發大數據分析、機器學習及擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等解決方案。

2018年緯創擴編成立高雄研發中心第2辦公室，將人工智慧、物聯網及雲端技術，導入智慧製造、企業應用、智慧醫療、行動應用及平台服務等多元領域。

緯創於2020年宣布在高雄成立第3辦公室，招募軟韌體及硬體、機構研發工程師；今年12月進駐亞灣5G AIoT創新園區，加速推動5G人工智慧物聯網（AIoT）應用服務。（編輯：張均懋）1101229