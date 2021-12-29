疫情下零售版圖洗牌 超商營收超車百貨公司躍居龍頭

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疫情下零售業市場版圖大洗牌，經濟部指出，營業額一直獨占鰲頭的百貨公司，去年營收新台幣3541億元，硬是被超商3610億元超車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者梁珮綺台北29日電）疫情下零售業市場版圖大洗牌，經濟部指出，營業額一直獨占鰲頭的百貨公司，去年營收新台幣3541億元，硬是被超商3610億元超車，擠下龍頭寶座。超商家數密集與便利性，是勝出關鍵。

經濟部統計處今天公布當前經濟情勢概況指出，COVID-19疫情爆發後，各國紛紛採取管制措施，導致全球經濟停滯甚至衰退，台灣雖因防疫得宜，經濟成長表現亮眼，但疫情仍帶來一些改變，導致內需型零售產業結構大洗牌。

綜合商品零售業是民間消費重要指標，經濟部指出，過去百貨公司推出促銷、舉辦週年慶等活動，吸引大批人潮，業績也蒸蒸日上，營業額從98年的2319億元逐年成長，到了108年已經攀升至3552億元，百貨公司11年來營收表現亮眼，穩坐冠軍寶座。

不過，受到疫情影響，民眾減少外出，多半宅在家，百貨公司人潮驟減，營業額下滑，去年全年營業總額為3541億元，衰退0.3%，中止11年正成長。

經濟部統計處29日發布當前情勢經濟概況，調查顯示109年百貨公司營收占比首度倍便利超商「超車」，位居第二。（統計處提供）中央社記者梁珮綺傳真 110年12月29日

然而，超商營收卻在疫情下表現亮眼，統計處官員對中央社記者表示，超商除了家數密集，還販售衛生紙等民生物資，具有便利性，營收自然爆發性成長，去年營業額為3610億元，年增8.9%。

統計處數據顯示，去年2月正值疫情爆發初期，民眾陷入恐慌，超商單月營業額為258億元，而百貨公司同月營收為210億元，正式宣告「小而美」的超商營收表現超越龍頭百貨公司。

今年5月疫情入侵社區，全台進入三級警戒，產業結構的改變更為明顯，前11月超商營收為3311億元，表現與去年同期相當，百貨公司則為3055億元，較去年同期衰退4.8%。

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此外，疫情也帶動民生物資需求，超市、量販店的營收從去年起呈現大爆發，超市去年營收為2299億元、年增10.7%，量販店營收為2287億元、年增8.9%；今年前11月超市營收已達2281億元，年增8.2%、量販店營收為2234億元，年增6.8%。

同時，統計處調查發現，政府今年10月8日推出振興五倍券，民眾多用於百貨公司及量販店，主要是面額較大，用途較多元，像是全家集資買大型家電或較高單價物品，但去年三倍券多使用在便利商店、量販店。（編輯：林淑媛）1101229