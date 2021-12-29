科技部助攻 清大與長春集團用AI強化綠色製程

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（中央社記者蘇思云台北29日電）全球響應2050淨零碳排目標，科技部促成清大、長春集團產學合作，共同投入化工技術研發，推動碳捕捉、再利用技術等綠色製程，並導入人工智慧（AI），減廢達25%，領先國際技術。

近年各國紛紛響應「2050達成淨零碳排」目標，美國與歐盟兩大經濟體，甚至將針對高碳排進口產品課徵碳關稅。台灣作為工業高度發展的國家，降低碳排量也是產業的迫切任務。

科技部今天舉行「新世代綠色化工材料及智慧製程技術」成果發表記者會，包括科技部長吳政忠、清大團隊以及長春集團總裁林書鴻都出席。

科技部前瞻技術產學合作計畫自2014年起，長期支持清大與長春團隊，投入新台幣3.85億元，針對石化產業，著手發展新世代綠色化工材料及智慧製程前瞻技術。

吳政忠致詞時表示，總統蔡英文今年4月宣示規劃台灣在2050年達到淨零碳排，這項前瞻技術產學合作計畫是超前部署，透過布局智慧製程，把碳捕捉下來，轉化成有用的東西。

林書鴻表示，全世界都往減碳趨勢前進，但減碳也是大家面臨的最大挑戰，業者沒有做好減碳，可能有碳稅，或是出口被課稅等情形。他坦言，跨入綠色製程很困難，也需要投入時間與成本，也許5年、8年才能看到一點成果。

清華大學化工系教授鄭西顯指出，相關產學合作成果主要有5大項。第一，碳捕捉與再利用。清大透過研發碳捕捉技術，已能捕捉純度99%的工業級CO2；另外開發新式旋轉床吸收塔提高碳捉量，單位時間補獲量及耗能降低都較國際最佳工業製程優異，可助長春企業單元節能30%、設備投資節省70%。

第二，先進人工智慧自動控制技術，已實際裝在長春仁武廠，幫助長春產品不良率從0.27%降低至0.0000002%，透過增快每次產品規格切換速度，平均減廢25%，領先歐、美、中國技術。

第三，研發先進銅箔產品推動綠能能源。團隊利用奈米鈀製程，開發最尖端超薄厚度的銅箔，未來如果能導入量產，有望應用在電動車以及高頻通訊元件，可以幫助產業升級並達到降低碳排放的目的。

鄭西顯指出，第四，清大團隊協助長春，利用基因編輯技術開發高值化環境友善產品，改造酵母菌，生產長碳鏈二元酸，產量可超越世界領導技術約50%。

關於第五項的生分解技術，鄭西顯說，降解系統需要的分解時間，從過去180天縮短為30天，過程提升效率達6倍。（編輯：楊蘭軒）1101229