洋基工程上市首日 早盤股價大漲31%

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（中央社記者張建中新竹3日電）無塵室及機電空調統包工程廠洋基工程今天以每股新台幣180元掛牌上市，股價表現強勁，早盤一度達237元，大漲57元，漲幅達31.66%。

洋基工程去年12月21日至23日辦理公開申購，承銷數量1458張，因公開申購期間興櫃價格介於245至263元，價差超過36%，吸引股民踴躍參與認購，總合格件數達35萬2438件，中籤率僅0.41%。

洋基工程今天掛牌上市，早盤股價一度達237元，大漲57元，漲幅達31.66%，蜜月行情亮眼。

洋基工程董事長賴有忠今天在掛牌典禮中表示，洋基工程創業40年，隨著台灣經濟起飛，高科技產業蓬勃發展，這中間培養、滋潤洋基茁壯成長，讓洋基有機會成為上市大家庭的一分子。

賴有忠說，未來團隊承擔的責任更大，必須要注重環境保護、公司治理及社會責任。團隊有信心在無塵室機電空調整合工程成為台灣領頭羊。

賴有忠表示，洋基工程將持續秉持誠信、負責、專業的企業文化努力經營，創造最大利潤報答股東期待與支持。（編輯：楊蘭軒）1110103