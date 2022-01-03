壽險響應ESG 新壽推空污保單中壽設奉茶減塑

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（中央社記者潘姿羽、謝方娪台北3日電）隨著ESG（環境、社會和公司治理）成為顯學，壽險業也各自出招，希望為永續盡一份心力。新光人壽首創外掛式空污保單，中國人壽以減塑為切入點，設置奉茶據點，希望減少瓶裝廢棄物。

ESG將環境保護（E，environment）列在首位，這和空污、能源轉型等議題日益受重視的趨勢相符。新壽指出，與呼吸系統及循環系統相關的手術，近10年來成長50%以上，顯示全球性空污，早已使國人生活環境及健康品質付出代價。

因應全民防疫需求並落實ESG經營理念，新壽去年12月30日鎖定肺部健康，推出新一代獨家外掛式空污保單，可附加在新壽指定的終身醫療險上，讓保戶可以享有與時俱進的醫療保障。

「新光人壽非常健康終身健康保險附加條款」提供特定住院日額保險金、特定手術醫療保險金及特定疾病保險金等醫療保障，強化呼吸及循環系統疾病防護，並有10、15、20年期等3種繳費年期，開放0歲至65歲投保。

新壽指出，這是業界首張提供「肺部纖維化」及「慢性阻塞性肺病（重度）」2大肺部特定疾病的商品。

不同於新壽從空污、肺部健康的角度著手，中壽則強調永續、減塑的重要性。中壽今天發布新聞稿指出，據統計，全台每年瓶裝水銷量接近10億瓶，除了產生瓶裝廢棄物，也會造成約9.3萬噸的二氧化碳排放量。

有鑑於此，中壽去年底加入響應結合永續環保及社會創新的「奉茶行動」，在雙北、花東觀光地區及單車行經路線設置奉茶據點，成為循環減碳100+倡議企業唯一保險業者。

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「奉茶行動」是一款方便民眾尋找飲用水的App，中壽在去年底加入奉茶行列。中壽總經理黃淑芬指出，奉茶App的行動概念深獲行政院政委唐鳳及環保署肯定，自2020年3月推動迄今，已獲得近20萬人次響應，並減少約25萬支廢棄塑膠瓶。

中壽說明，透過「奉茶」APP飲水共享地圖分享據點位置，據點周邊民眾和觀光客可以享受免費、乾淨的飲用水，又能推廣多喝水多健康、減少瓶裝廢棄物的理念，進而達成源頭減塑與碳排減量的目標，中壽也可以藉此發揮壽險公司環境倡議的影響力。（編輯：張均懋）1110103