六都2021年12月移轉數衝2.7萬棟 創近6年高

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（中央社記者蔡芃敏台北3日電）六都去年12月房屋移轉數達2萬7802棟，創下近6年新高。業者指出，剛性買盤強力支撐，加上市場游資豐沛，買方信心高漲，拉抬房市買氣，今年景氣仍可期待，不過有意購屋的民眾得留意各國央行升息進程，審慎看待變數。

六都去年12月買賣移轉棟數出爐，總計2萬7802棟，月增7.1%、年增6%，創下近6年新高。其中，台北為2869棟，月增5.8%，年減幅度達11.8%；新北共6934棟，月減2.5%、年增8.2%；桃園達5029棟，月增13.6%、年增6.1%。

台中去年12月移轉棟數共5521棟，月增15.9%、年增4.3%；台南為2379棟，月增6.8%、年增5.6%；高雄移轉數達5070棟，月增7.5%、年增18.5%。

去年第4季買賣移轉量更打破紀錄，高達7萬7566棟大量，刷新縣市合併11年以來同期新高，包括桃園、高雄均寫下同期新紀錄；六都去年全年合計移轉數達26萬7751棟，年增7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，去年先有本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）干擾，又面臨政府打炒房政策。不過，在剛性買盤支撐下，維持強勁成長力道，加上市場游資豐沛，使買方信心高漲，進場拉抬整體買氣。

她說，六都買賣移轉量約占全台的75%至80%，由六都去年全年近26.8萬棟估算，推算全年全國的買賣移轉量上看36萬棟。

展望今年表現，張旭嵐指出，隨著物價上漲，抗通膨預期心理下，自住者將趁低利進場，今年自用購屋和長線置產需求仍樂觀。

永慶房屋研展中心副理陳金萍提醒，美國聯準會（Fed）預計自今年起啟動升息，加上國際情勢與疫情發展仍充滿變數，有意購屋的民眾須審慎以待，購屋時謹慎評估購屋需求、自身財務收支狀況及房價負擔能力等，量力而為。（編輯：張均懋）1110103