星展銀看台灣房市續熱 央行信用管制可能擴及第2戶

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）星展銀行今天舉辦2022年第1季經濟展望線上記者會，對於台灣經濟展望維持樂觀，房市則持續活躍，房價料將續攀高；也因此，央行信用管制「肯定有進一步調整空間」，如管制措施擴及部分地區第2戶。

台灣經濟在去年的高基期之下，星展銀行預估2022年經濟成長率為2.8%；考量中國經濟放緩和高基期影響，出口成長將會放緩，而疫情好轉和消費者購買力恢復，可望讓國內需求明顯回升；整體來說，台灣仍是亞洲四小龍中的佼佼者。

雖然今年全球央行走向貨幣正常化，讓寬鬆的資金環境出現改變，星展集團資深經濟學家馬鐵英分析，台灣經濟成長穩健，失業率可能續降、薪資成長回升，均為房地產市場提供基本面支撐。

儘管台灣政府自2020年底推出系列健全房地產措施，馬鐵英分析，政策步調是以透明、循序漸進的方式減少房地產投機行為，引導房市軟著陸，但經濟基本面有撐之下，房市今年應保持活躍。

媒體詢問，既然今年房價可能持續上漲，央行是否會祭出第5波選擇性信用管制，馬鐵英以新加坡為例，指出新加坡去年底推出一系列房地產調控措施，不只針對第2戶購屋者，且多管齊下，調整印花稅等措施並行，「密集性跟程度都比台灣更強、更廣」。

考量台灣做法相對溫和且循序漸進，馬鐵英認為，台灣央行的選擇性信用管制「肯定有進一步調整空間」，或許可以擴大到針對部分地區進行第2戶的管制措施。

台灣房市持續火熱，外界關注何時才會出現轉折，馬鐵英表示，以歷史經驗來看，全球風險性資產出現明顯調整，須等到貨幣政策緊縮至一定程度、利率上升到一定水平，才會看到較大的轉折點。

「這可能不會在今年」，馬鐵英直言，雖然今年貨幣政策稍稍收緊、沒那麼寬鬆，但還只是緊縮的初始階段，尚不到達能出現轉折點的狀態。（編輯：潘羿菁）1110104