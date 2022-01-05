群電去年營收繳出新高 曾國華：今年展望逐季走高

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）群光電能受惠雲端智能等產品需求強勁，去年第4季表現優於預期，推動單季及全年營收均改寫歷史新高紀錄，展望2022年，群電總經理曾國華表示，首季營收拚同期新高，全年有望逐季走高、力拚歷史新高。

群光電能今天公布2021年12月營收新台幣32.71億元，年增12.9%；第4季營收106.19億元，季增4.8%，年增14.7%；2021全年合併營收達403.60億元，年增近16%。

群光電能在2021第4季、全年營收均創下歷史新高，全年營收首度衝破400億元大關，優於原先預期。在面對疫情、缺料、新台幣與人民幣升值等諸多挑戰下，仍繳出破紀錄的好成績。

展望今年度營運表現，曾國華指出，由於運用於高效率運算（HPC）、AI的4000瓦伺服器新產品預計於第1季開始貢獻營收，今年第1季營運可望創下歷年同期新高，今年營運可望逐季成長，再創歷年新高，目標是2024年達成全年營收500億元規模。

群光電能表示，受惠於客戶端需求強勁，去年第4季營收優於原先預期。在三大產品應用（PC相關、雲端智能、消費性電子產品）中，高毛利的雲端智能應用營收表現最佳，年成長逾3成，在較佳的產品組合挹注下，第4季獲利可望維持雙位數年增走勢，全年獲利更可望連續3年改寫歷史紀錄。

曾國華更表示，第1季訂單展望仍十分強勁，1月和2月因農曆年工作天數較少，但3月就會盡量補上進度，雖然去年第1季基期頗高，但仍期望首季能繳出淡季不淡表現，持續挑戰同期新高紀錄。

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曾國華表示，已擬定群光電能3年內營收要挑戰500億的目標，並持續精進既有產品線的高值產品，例如180瓦以上的電競筆電以及導入第三代半導體材料氮化鎵（Gallium Nitride，GaN）的Type-C筆電電源；同時將加大投資在高成長的新領域如伺服器、衛星通訊、充電樁、AIOT、元宇宙等高值電源產品，期盼在衝刺營收目標的同時也能達到利潤的極大化。

尤其伺服器電源1年的產值高達千億台幣，將是未來數年的發展重點，短期內雖然伺服器電源營收因缺料而受到壓抑，但運用於HPC、AI的4000瓦伺服器新產品於第1季開始貢獻營收，同時將加速開發3000瓦到5000瓦的全系列產品，積極搶攻高階伺服器產品的市占。（編輯：潘羿菁）1110105