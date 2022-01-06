股王矽力-KY跌停 千元高價IC設計股同步下挫

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（中央社記者張建中新竹6日電）投資人憂心聯準會可能加快升息、縮減資產負債表，衝擊美股重挫，連帶影響高本益比的股王矽力-KY股價跌停，聯發科等千元高價IC設計股也紛紛下挫。

美國聯邦準備理事會例會紀錄公布，聯準會官員考慮升息後開始縮減資產負債表規模，進一步緊縮貨幣政策。聯準會還暗示升息腳步可能提前、幅度超乎原先預期。

與市場利率連動的美國10年期公債價格下跌、殖利率升破1.7%，創去年4月以來新高。市場資金自成長股流出，美國科技股拉回，那斯達克指數重挫522.54點，跌幅3.34%。

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矽力-KY本益比高達84.99倍，今天股價面臨沉重賣壓，開低走低，一度重挫跌停，達新台幣4430元，大跌490元，跌幅達9.96%，連帶影響其餘千元IC設計高價股股價紛紛下挫。

股后信驊股價一度達3080元，大跌125元，跌幅約3.9%。譜瑞-KY達1895元，下跌100元，跌幅達5%。祥碩達1530元，下跌65元，跌幅逾4%。聯發科達1120元，下跌55元，跌幅約4.68%。（編輯：黃國倫）1110106