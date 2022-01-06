NCC點名手機有回傳資訊疑慮 小米：從來沒有

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（中央社記者江明晏台北6日電）NCC今天表示，發現小米10T 5G手機內建APP檢查政治敏感詞，有資訊回傳疑慮；對此，小米重申從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為。

NCC（國家通訊傳播委員會）今天發布新聞稿指出，檢測在台灣販售的小米Mi 10T 5G手機發現，內建7個App曾具政治敏感詞彙檢查功能，包括台灣獨立、近平、蔡英文等共計2000多筆詞彙，恐有資訊回傳疑慮，提醒民眾重視手機個資與隱私保護意識。

針對NCC今天新聞稿內容，小米表示，非常嚴肅的審視並謹慎以待，再次重申從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體。

小米說明，該報告中說明的是小米對廣告管理軟體的使用，NCC報告內指出的MiAdBlacklistConfig檔案，是來管理廣告商於小米自有APP中推送的付費廣告內容，以保護使用者免受部分內容的影響，比如色情、暴力、仇恨言論，以及可能冒犯當地使用者的資訊。

小米表示，這一做法在智慧型手機與社群網站規範管理，例如Facebook廣告政策或Google Ads內容條款等，是很常見的做法與規範。

小米強調，用戶隱私安全是小米的奮鬥方向，以最高標準經營並遵守本地和區域的法律規範。（編輯：張均懋）1110106