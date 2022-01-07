愛德萬攻2奈米測試 估2024年試產2025年量產

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）半導體測試設備大廠愛德萬測試台灣董事長暨總經理吳萬錕今天表示，長短料狀況預計第4季可緩解，愛德萬測試設備產品可延伸至2奈米，預估2奈米先進晶圓製程在2024年試產，2025年量產。

愛德萬測試今天上午舉行年終媒體交流會，觀察半導體長短料市況，吳萬錕表示，儘管測試設備商使用的半導體零組件數量不大，但在半導體前段製造時，由於排位可能不夠優先，供貨因此仍吃緊，不過長短料狀況已見些許緩解跡象，他預期第3季末到第4季，長短料市況可漸緩解，目前設備交期最少半年以上。

在先進晶圓測試設備布局，吳萬錕指出，3奈米測試設備會準備到2023年，預期2奈米先進製程可能在2024年試產，量產預期在2025年，愛德萬在先進晶片測試設備可延伸至2奈米先進製程。

吳萬錕指出，3奈米測試複雜，主要是高效能運算（HPC）晶片設計複雜度更高，使得3奈米晶片測試時間拉長，帶動測試設備需求增加。

在第三代半導體測試部分，吳萬錕表示，愛德萬測試在國外與大廠在碳化矽（SiC）領域合作開發，目前與台灣廠商還沒有在第三代半導體合作。（編輯：楊凱翔）1110107