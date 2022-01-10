新年轉職潮 台中港與前鎮科技產業園區釋600名職缺

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（中央社記者梁珮綺台北10日電）因應新年轉職潮，經濟部今天表示，台中港與前鎮科技產業園區共釋出600個工作機會，包括車王電、今國光與頎邦科技等廠商加入聯合徵才活動，預期薪資有望達新台幣5萬5000元。

經濟部加工出口區管理處今天發布新聞稿表示，因應新年轉職潮，台中港與前鎮科技產業園區分別於12日、13日接力舉辦徵才活動，共釋出600個工作機會。

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首場在台中港科技產業園區，共有車王電子、昇陽半導體、今國光學、三千金屬、成偉食品、新萊應材、積水塑膠及環錤塑膠等8家廠商徵才，共開出近300個職缺，包括製程工程師、自動化設備工程師、產品機構工程師、加工車床技術師、CNC車銑床工程師、焊接工程師、品保助理工程師、生產線儲備幹部、倉管人員、技術員等，薪資上看5萬5000元。

第二場在前鎮科技產業園區，現場有台灣博士電子、華東科技、台灣典範半導體、頎邦科技、台灣高爾特、台灣日東電工等7家廠商參與，開出326個職缺，包括助理工程師、技術員、操作員等，部分廠商提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利。（編輯：潘羿菁）1110110