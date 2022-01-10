李詩欽：台灣經濟下半年變數多 端看各國防疫成效

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台灣區電機電子工業同業公會10日舉辦歲末聯誼會，理事長李詩欽受訪說，台灣經濟今年下半年變數較多，要看各國防疫成效能否支撐台灣經濟持續成長。中央社記者吳家豪攝 111年1月10日

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（中央社記者吳家豪台北10日電）台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽表示，今年下半年台灣經濟變數較多，要看各國防疫成效能否支撐台灣經濟持續成長，從2022年全年來看應該可以「安然度過」。

電機電子工業同業公會今天舉辦歲末聯誼會，李詩欽說，2022年上半年台灣經濟可持續近兩年成長態勢，大家不用擔心，下半年要看各國處理疫情的情形，畢竟台灣是出口導向，不可能只管好自己就行，要觀察重要貿易夥伴們能否有效防疫，他個人看法是「樂觀其成」。

他表示，從2022年全年來看，台灣經濟應可「安然度過」，但下半年變數比較多，要看各國防疫成效，才能支撐台灣經濟持續成長。

媒體追問中國西安封城影響，李詩欽指出，目前發生疫情的地方，電電公會的會員廠商都沒有受到太大影響；會員廠商主要工廠所在地包括上海及江蘇省幾個大城市，例如昆山、蘇州、淮安、徐州、南通等，目前都沒有受到影響。

李詩欽進一步表示，位於合肥、武漢、重慶、成都等地的會員廠商工廠，也沒有受到疫情影響。

他強調，過去兩年多來，中國對於控制疫情已經很有經驗，無論台商或中國本土工廠的自主防疫都做得很好，相信在最壞情況下，應不至於影響生產。（編輯：張均懋）1110110